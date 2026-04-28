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राप्ती नदी में डूबा किशोर; काफी तलाश के बाद मिला शव, परिवार का इकलौता बेटा था

श्रावस्ती : सोनवा थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में नहाते समय 14 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई. काफी देर तक तलाश के बाद उसका शव बरामद किया जा सका. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है. वहीं इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

बताया गया कि रघुनाथपुर गांव निवासी दिलीप कुमार का इकलौता बेटा कौशल कुमार (14) रविवार दोपहर घर से करीब 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में राप्ती नदी की ओर गया था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कौशल ने नहाने के लिए नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन काफी देर तक वह पानी से बाहर नहीं निकला तो पुलिस को सूचना देने के साथ ही नदी में तलाश शुरू की गई, लेकिन कौशल को कुछ पता नहीं चला.

वहीं सोनवा थाना पुलिस दमकलकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और नदी में सर्च अभियान शुरू किया. काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद कौशल का शव नदी से बरामद किया जा सका. कौशल का शव देख पिता दिलीप और उनके परिजन दहाड़ें मारकर बिलखने लगे. सगे संबंधियों ने किसी तरह उन्हें ढांढस बंधाया. परिजनों के मुताबिक कौशल बिना बताए नदी में नहाने चला गया था. वहीं घटना के बाद प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों से बच्चों को नदी के पास जाने से रोकने की अपील की है.