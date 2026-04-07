श्रावस्ती में छात्रा भाव्या रस्तोगी बनी एक दिन की DM, जनता दर्शन के दौरान सॉल्व की जनपरेशानियां
जिलाधिकारी बोले- समाज में लड़का-लड़की के बीच असमानता की भावना को खत्म करने के लिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:35 PM IST
श्रावस्ती: श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनूठी पहल की गई. सोमवार को जवाहर नवोदय विद्यालय, भिनगा की कक्षा-12 उत्तीर्ण मेधावी छात्रा भाव्या रस्तोगी को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया. जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने अपने कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी. एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में भाव्या रस्तोगी ने जिला प्रशासन की कमान संभाली.
उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. इस दौरान उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया गया.
जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तीकरण है. उन्होंने कहा कि मेधावी छात्राओं को उच्च पदों पर एक दिन के लिए नियुक्त करना नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है. इससे स्कूली छात्राएं शासन-प्रशासन के उच्च पदों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित होंगी.
जिलाधिकारी ने आगे कहा कि नारी के सम्मान से ही देश का गौरव बढ़ता है. समाज में लड़का-लड़की के बीच असमानता की भावना को खत्म करने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं, उन्हें बिना भेदभाव के शिक्षा और अवसर प्रदान कर आगे बढ़ाना चाहिए. यह पहल न केवल छात्राओं को प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराती है, बल्कि महिला सशक्तीकरण के संदेश को भी समाज तक प्रभावी ढंग से पहुंचाती है.
ये भी पढ़ें: डीएम ने भदौसी में गेहूं की क्रॉप कटिंग कर परखी उत्पादकता, किसानों को दी अहम सलाह