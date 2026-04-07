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श्रावस्ती में छात्रा भाव्या रस्तोगी बनी एक दिन की DM, जनता दर्शन के दौरान सॉल्व की जनपरेशानियां

श्रावस्ती में छात्रा बनी एक दिन की DM सुनी फरियादियों की समस्याएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )