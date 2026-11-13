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श्रावस्ती में चौकी प्रभारी सस्पेंड, फरियादी से दुर्व्यवहार का आरोप, श्रावस्ती एसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने लिया एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती : फरियादी के साथ अभद्र व्यवहार और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने भंगहा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही भिनगा कोतवाली क्षेत्र की भंगहा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित प्रताप सिंह को भारी पड़ गई. मनिकापुर निवासी पुत्तू लाल पुत्र द्वारिका प्रसाद ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था.