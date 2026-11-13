श्रावस्ती में चौकी प्रभारी सस्पेंड, फरियादी से दुर्व्यवहार का आरोप, श्रावस्ती एसपी ने विभागीय जांच के आदेश दिए
पुलिस विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लापरवाही एवं अनियमितता के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:24 PM IST
श्रावस्ती : फरियादी के साथ अभद्र व्यवहार और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने भंगहा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं.
पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही भिनगा कोतवाली क्षेत्र की भंगहा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अमित प्रताप सिंह को भारी पड़ गई. मनिकापुर निवासी पुत्तू लाल पुत्र द्वारिका प्रसाद ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था.
पुत्तू लाल ने पुलिस को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2026 की रात चौकी प्रभारी अमित प्रताप सिंह ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज के साथ ही गलत व्यवहार किया.
शिकायत का संज्ञान लेते हुए विभागीय स्तर से मामले की जांच कराई गई, जिसमें पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप सामने आए.
मामले को गंभीर कदाचार मानते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने उपनिरीक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की.
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी नियमानुसार विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रकरण के सभी पहलुओं की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हो सके. पुलिस विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विभागीय कार्यप्रणाली में अनुशासन, पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए लापरवाही एवं अनियमितता के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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