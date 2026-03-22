श्रावस्ती SP की बड़ी कार्रवाई; लापरवाही और अनुशासनहीनता पर दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को किया निलंबित
मल्हीपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सतीश चंद्र मिश्रा और आरक्षी विजय लाल के खिलाफ मिली थीं कई शिकायतें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 7:36 AM IST
श्रावस्ती : पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में मल्हीपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक (SI) सतीश चंद्र मिश्रा और आरक्षी (Constable) विजय लाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. एसपी की इस कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. निलंबन के साथ ही दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया है.
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार उपनिरीक्षक सतीश चंद्र मिश्रा और आरक्षी विजय लाल के खिलाफ कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीन आचरण की शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इन शिकायतों को एसपी ने गंभीरता से लिया और अब एक्शन लिया है. एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए. इसके बाद तथ्यों के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस विभाग की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और जनता का विश्वास कायम रखना है. जिसके लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी का अनुशासित और जिम्मेदार होना आवश्यक है. पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. ऐसे सख्ती जरूरी है. तभी जनता का भरोसा बनाए रखना संभव होगा. इसके लिए हर कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी. भविष्य में भी अगर कोई कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.