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श्रावस्ती में सोनपथरी आश्रम के पास मांसाहारी भोजन और गंदगी फैलाने पर 4 गिरफ्तार

भिनगा सीओ सतीश कुमार शर्मा ने कहा कि जमाल अहमद, इरफान अहमद, इमरान अहमद उर्फ इम्मी और जहीर खान को गिरफ्तार किया गया है.

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जमाल अहमद, इरफान अहमद, इमरान अहमद और जहीर खान गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 5:23 PM IST

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श्रावस्ती: जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत सोनपथरी आश्रम के पास बह रहे नाले में मांसाहारी भोजन बनाने और उसके अवशेष फेंकने का एक गंभीर मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश फैल गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया.

भिनगा सीओ सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि 17 मार्च 2026 की शाम करीब 4:30 बजे कुछ व्यक्ति धार्मिक स्थल के पास रोजा इफ्तारी के लिए मांसाहारी भोजन तैयार किया जा रहा था. आरोप है कि भोजन बनाने के पश्चात उसके अवशेषों को भी उसी पवित्र माने जाने वाले नाले में प्रवाहित कर दिया गया.

जानकारी देते भिनगा सीओ सतीश कुमार शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat)

धार्मिक भावनाएं आहत होने पर एक्शन: सोनपथरी आश्रम एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, इसलिए इस कृत्य से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं. वीडियो के माध्यम से वाकये की पुष्टि होते ही थानाध्यक्ष सिरसिया अपनी टीम के साथ सक्रिय हुए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत छापेमारी शुरू कर दी. पुलिस ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्य चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ताकि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव न फैले. इन सभी के विरुद्ध थाना सिरसिया में मुकदमा अपराध संख्या 79/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(2) में अभियोग पंजीकृत किया गया है.

आरोपियों की पहचान हुई: भिनगा सीओ सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जमाल अहमद, इरफान अहमद, इमरान अहमद उर्फ इम्मी और जहीर खान के रूप में हुई है. ये सभी आरोपी जनपद श्रावस्ती के ही ग्राम महरूमूर्तिहा, थाना हरदत्त नगर गिरन्ट के निवासी बताए जा रहे हैं. इस मामले में संलिप्त अन्य संभावित आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी रहे.

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