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श्रावस्ती: सिरसिया के जुड़पनिया में खलिहान की जमीन पर चला बुलडोजर, कब्जेदारों ने किया हंगामा

श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जे को जेसीबी से हटवा दिया है.

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राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में कार्रवाई: स्कूल की बाउंड्री से सटी जमीन पर लंबे समय से था कब्जा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:14 PM IST

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श्रावस्ती: सिरसिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मदरहवा के मजरा जुड़पनिया में गुरुवार को प्रशासन ने सरकारी भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की. स्कूल की बाउंड्रीवॉल से सटी खलिहान और चकमार्ग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में जेसीबी से हटाया गया.

कार्रवाई के दौरान कब्जेदार के परिवार के लोग जेसीबी के सामने पहुंच गए और कुछ समय की मोहलत देने की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया. मामले की आधिकारिक पुष्टि शुक्रवार को नायब तहसीलदार प्रशांत सिंह ने की.

जानकारी देते नायब तहसीलदार प्रशांत सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

लंबे समय से जमीन पर था अतिक्रमण: नायब तहसीलदार प्रशांत सिंह के अनुसार, जुड़पनिया गांव में गाटा संख्या 355 से सटी गाटा संख्या 356 की भूमि राजस्व अभिलेखों में खलिहान और चकमार्ग के लिए दर्ज है. आरोप है कि राम बहादुर उर्फ गोबरे द्वारा लंबे समय से उक्त भूमि पर कब्जा किया गया था. शिकायत के बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और स्थलीय निरीक्षण के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही कब्जेदार के परिवार के कुछ सदस्य जेसीबी के सामने पहुंच गए.

सामान हटाने के लिए कब्जेदार को मिली 4 दिन की मोहलत: उन्होंने अधिकारियों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाते हुए मौके पर रखा सामान सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए समय मांगा. इससे कुछ देर के लिए मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई. मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार प्रशांत सिंह ने बताया कि खलिहान की आधी भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया गया है. शेष हिस्से में पशुओं का चारा और अन्य सामान रखा हुआ है.

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सामान हटाने के लिए 4 दिन का समय दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

समय सीमा बीतने पर दोबारा चलेगा बुलडोजर: परिवार के अनुरोध पर सामान स्वयं हटाने के लिए चार दिन का समय दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन दोबारा जेसीबी चलाकर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराएगा. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपनिरीक्षक अमरचंद, लेखपाल विकास पटेल, आरक्षी जीतेंद्र कुमार, जीतेंद्र दूबे और जय हिंद समेत राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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