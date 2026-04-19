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श्रावस्ती पुलिस का ऑपरेशन दहन; चीनी मिल की भट्ठी में नष्ट कराए 99 लाख के मादक पदार्थ

श्रावस्ती : मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 99 लाख रुपये मूल्य के अवैध ड्रग्स को नष्ट करा दिया है. यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन दहन’ के तहत 18 अप्रैल 2026 को जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC) के माध्यम से कराई गई. इस कार्रवाई में जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज कुल 20 अभियोगों से जुड़े मादक पदार्थों का विनष्टीकरण कराया गया है.

मादक पदार्थों को नष्ट कराती श्रावस्ती पुलिस. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी में पुलिस अधीक्षक (अध्यक्ष) समेत अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं. यह कमेटी विभिन्न मुकदमों से संबंधित ड्रग्स के निगरानी और उसके निस्तारण की प्रक्रिया देखती है. बीते दिनों पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद थानों में जब्त अवैध पदार्थों के निस्तारण पर सहमति बनी. इसके बाद सीओ सतीश कुमार शर्मा की मौजूदगी में शनिवार को बलरामपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित एक चीनी मिल के इंसिनेटर (भट्ठी) में मादक पदार्थों को जलाया गया.