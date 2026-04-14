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श्रावस्ती में नशीला पदार्थ खिलाकर कार लूटने वाले गैंग का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रावस्ती: श्रावस्ती जनपद में चोरी और लूट की वारदातों में शामिल एक शातिर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. थाना गिलौला पुलिस ने इन वारदातों का खुलासा करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई एक कार समेत कई महत्वपूर्ण सामान बरामद किए हैं.

सफेद कार में सवार थे लुटेरे: पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चन्द्र उत्तम तथा क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई. इस मामले में हरदोई जनपद के निवासी सत्यम पटेल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. बीते 12 अप्रैल को गिलौला पुलिस टीम जब इलाके में चेकिंग और गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली. सूचना मिली कि एक संदिग्ध सफेद कार में कुछ लोग सवार हैं, जो लूट की वारदात में शामिल हैं.

किराये पर कार बुक करके लूटते थे: सूचना के आधार पर पुलिस ने मोहम्मदापुर मोड़ के पास नवनिर्मित बाईपास पर घेराबंदी कर कार को रुकवाया. कार में सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर जब तलाशी ली गई, तो पुलिस दंग रह गई. तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से चोरी की कार, दो एंड्रॉयड मोबाइल, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए. जांच में यह पता चला कि बरामद की गई कार वादी सत्यम पटेल के नाम पर ही रजिस्टर है.