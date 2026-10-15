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श्रावस्ती में दवा लेकर लौट रही महिला की हत्या; ई-रिक्शा चालक गिरफ्तार, बैंक पासबुक और ATM कार्ड बरामद

11 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी और हत्या की रिपोर्ट: बेटे शिवम शुक्ला की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दवा कराकर घर लौट रही पुष्पा शुक्ला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी ई-रिक्शा चालक भगेलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को उसे ग्राम तिलकपुर के पास लखनऊवा फार्म से पकड़ा.

आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा और पुष्पा की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड व ई-श्रम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या के मामले की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी भरत पासवान. (Video Credit: ETV Bharat) दवा लेकर घर लौट रही थीं पुष्पा शुक्ला: पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 को पुष्पा शुक्ला के बेटे शिवम शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनकी मां दवा-इलाज कराने के बाद ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उनका शव मिला. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्यों और लोगों के बयानों की पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक, इन साक्ष्यों के आधार पर ई-रिक्शा चालक भगेलू यादव का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. गुरुवार को उसे ग्राम तिलकपुर के पास लखनऊवा फार्म से गिरफ्तार कर लिया गया.