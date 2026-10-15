श्रावस्ती में दवा लेकर लौट रही महिला की हत्या; ई-रिक्शा चालक गिरफ्तार, बैंक पासबुक और ATM कार्ड बरामद
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में दवा कराकर घर लौट रही पुष्पा शुक्ला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:58 PM IST
श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दवा कराकर घर लौट रही पुष्पा शुक्ला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी ई-रिक्शा चालक भगेलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को उसे ग्राम तिलकपुर के पास लखनऊवा फार्म से पकड़ा.
आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा और पुष्पा की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड व ई-श्रम कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या के मामले की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया.
दवा लेकर घर लौट रही थीं पुष्पा शुक्ला: पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 को पुष्पा शुक्ला के बेटे शिवम शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनकी मां दवा-इलाज कराने के बाद ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उनका शव मिला. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस: मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्यों और लोगों के बयानों की पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक, इन साक्ष्यों के आधार पर ई-रिक्शा चालक भगेलू यादव का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. गुरुवार को उसे ग्राम तिलकपुर के पास लखनऊवा फार्म से गिरफ्तार कर लिया गया.
विरोध करने पर हत्या करने का आरोप: पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने सुनसान जगह पर महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी. पुलिस का आरोप है कि महिला के विरोध करने पर पकड़े जाने और बदनामी के डर से आरोपी ने उनकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने पुष्पा के बैंक से जुड़े दस्तावेज झाड़ियों में छिपा दिए. हालांकि, मामले से जुड़े इन तथ्यों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी.
ई-रिक्शा और बैंक से जुड़े दस्तावेज बरामद: पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल ई-रिक्शा संख्या UP46T3981 बरामद किया है. इसके साथ ही पुष्पा शुक्ला की बैंक पासबुक, ATM कार्ड और ई-श्रम कार्ड भी मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, बरामदगी के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 भी जोड़ी गई है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना कर दिया गया.
साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई: पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में की गई. अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी इकौना भरत पासवान ने मामले की जांच और कार्रवाई की निगरानी की. पुलिस अब मामले से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है. आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आगे की कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगी.
यह भी पढ़ें- यूपी में 75 साल के बुजुर्ग और 30 साल की इंस्टाग्राम ब्लॉगर का प्यार, रिंग सेरेमनी के बाद शादी की तैयारियां