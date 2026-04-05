श्रावस्ती पुलिस का एक्शन; शादी का झांसा देकर डांसर से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
कार्यक्रमों की बुकिंग दिलाने के बहाने मोबाइल नंबर लेकर जान पहचान बढ़ाने के बाद झांसा देकर दुष्कर्म किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 9:32 AM IST
श्रावस्ती : हरदत्तनगर गिरण्ट थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मूलरूप से ग्राम फत्तेपुर, थाना ईशानगर, जनपद लखीमपुर का रहने वाला है. फिलवक्त आरोपी श्रीरामघाट शिव मंदिर, डासना गेट ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) में रह रहा था. अभियुक्त को बाद जेल भेज दिया है.
प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय के अनुसार युवती ने हरदत्तनगर गिरण्ट थाने में तहरीर दी थी. युवती का आरोप है कि करीब एक वर्ष पूर्व वह मांगलिक कार्यक्रम में नृत्य करने गई थी. जहां उसकी मुलाकात श्रीरामघाट शिव मंदिर, डासना गेट ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद निवासी शिवशंकर बाजपेई से हुई थी. शिवशंकर ने कार्यक्रमों की बुकिंग दिलाने के बहाने उसका मोबाइल नंबर लिया. इसके बाद संपर्क बढ़ाया और घर आना-जाना शुरू कर दिया. इस दौरान शादी करने का झांसा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए. अब अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया है. इस आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 352, 351(3) और एससी/एसटी एक्ट की धारा में के दर्ज किया गया था.
प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय के मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवशंकर बाजपेई को नहर पुलिया, नवाबगंज कस्बा से पहले ग्राम बघमरी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी शिवशंकर बाजपेई पुत्र हरवंश बाजपेई, श्रीरामघाट शिव मंदिर, डासना गेट ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) का निवासी है. आरोपी मूलरूप से ग्राम फत्तेपुर, थाना ईशानगर, जनपद लखीमपुर का रहने वाला है. अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है.