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श्रावस्ती के जंगल में बैल का शव और पशु अवशेष मिलने से भड़के लोग, छानबीन में जुटी पुलिस

मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अवसान कुण्डी जंगल के बीच बैल का शव और पशुओं के अवशेष मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी.

बैल का शव और पशु अवशेष मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम.
बैल का शव और पशु अवशेष मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:06 AM IST

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श्रावस्ती : मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अवसान कुण्डी जंगल के बीच एक बैल का शव और कुछ पशुओं के अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. ग्रामीणों ने गोवध की आशंका जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है. वहीं सूचना मिलने पर पहुची पुलिस और फॉरेन्सिक टीम घटनास्थल की जांच के बाद साक्ष्य जुटाए हैं.

मल्हीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना क्षेत्र के अवसान कुण्डी जंगल का है. प्राथमिक जांच में पता चला कि थाना हरदत्त नगर गिरन्ट क्षेत्र के मुरावन पुरवा निवासी उमेश बीते शुक्रवार पशुओं को चराने जंगल गए थे. उसी दौरान एक बैल जंगल में भटक गया था. जिसके बाद खोजबीन के दौरान बीते शनिवार को जंगल के बीच में लापता बैल का शव मिला. इसके अलावा आसपास दो गौवंशों के अवशेष पड़े दिखे. इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी.

थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पशु मालिक बाबूराम ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैल को मारकर जंगल में फेंक दिया है. स्थानीय लोगों ने बताया है कि पिछले दिनों में नईम खान और नानमून के जानवर भी गायब हुए थे. जिससे क्षेत्र में किसी बड़े पशु तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है. जांच में दो थानों की पुलिस लगी है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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