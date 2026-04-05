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श्रावस्ती में खंभे पर तार जोड़ते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में रविवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लालबोझा दरवेश ग्राम पंचायत के टेपरी गांव में नई विद्युत लाइन बिछाने का काम चल रहा था. इसी दौरान खंभे पर चढ़कर तार जोड़ रहे एक मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. इस आकस्मिक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. जानकारी के मुताबिक, गांव में एक ठेकेदार द्वारा नई बिजली लाइन खींचने का कार्य कराया जा रहा था.

खंभे पर तार जोड़ते समय अचानक दौड़ा करंट: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मजदूर खंभे पर चढ़कर पूरी तल्लीनता से बिजली का तार जोड़ रहा था. इसी बीच अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे मजदूर तार से चिपक गया और तेज झटके के साथ नीचे गिर पड़ा. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन करंट इतना शक्तिशाली था कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

बहराइच का रहने वाला था अमरेश कुमार: लाइनमैन की पहचान बहराइच जनपद के फखरपुर थाना अंतर्गत शिवनाथ पुरवा निवासी अमरेश कुमार (पुत्र राम प्रसाद) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि अमरेश संबंधित ठेकेदार का निजी लाइनमैन था और उसी के निर्देश पर काम कर रहा था. हालांकि, इस गंभीर हादसे को लेकर अभी तक बिजली विभाग या ठेकेदार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों को भी इस घटना की विस्तृत जानकारी दे दी गई है. अमरेश कुमार के घर में इस खबर के बाद से मातम छाया हुआ है.