श्रावस्ती में मवेशी चराने गए किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत
सिरसिया थाना क्षेत्र के बभनी कुकुरभुकवा गांव में हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:18 AM IST
श्रावस्ती : सिरसिया थाना क्षेत्र के बभनी कुकुरभुकवा गांव में बीत शुक्रवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई. किसान अपने मवेशी चराने खेत की ओर गया था. किसान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
बताया गया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के बभनी कुकुरभुकवा गांव निवासी अनिरुद्ध (55) पंचायत द्वारा संचालित गौशाला में केयरटेकर के रूप में कार्यरत थे. शुक्रवार दोपहर वे मवेशियों को लेकर अपने खेत की ओर गए थे. इसी दौरान मौसम में अचानक बदलाव आया और हल्की बारिश शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि बारिश के बीच अचानक तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी थी. जिसकी चपेट में आकर अनिरुद्ध गंभीर रूप से झुलस गए.
अनिरुद्ध के झुलने की सूचना मिलने पर आसपास मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें लेकर जिला अस्पताल भिनगा पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अनिरुद्ध को मृत घोषित कर दिया. वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार को क्षेत्र में कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हुईं. जिससे कुछ आम के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है.
आकाशीय बिजली से बचाव के उपाय : आकाशीय बिजली से बचने के लिए गरज-चमक के दौरान तुरंत किसी पक्की इमारत में शरण लें. पेड़, बिजली के खंभे, धातु की वस्तुओं और जलाशय (तालाब/नदी) से दूर रहें. घर के अंदर खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्लग से निकाल दें. फोन का उपयोग न करें. बाहर होने पर ऊंचे स्थान से बचें और पैरों के बल बैठ जाएं.
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