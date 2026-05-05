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श्रावस्ती: बिजली विभाग की लापरवाही, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत

तेज करंट लगते ही वह साइकिल समेत वहीं गिर पड़े और बिजली की लाइन से बुरी तरह चिपक गए. करंट इतना जोरदार था कि बंसराज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

बिजली विभाग पर अनदेखी का आरोप: बताया जा रहा है कि बंसराज मंगलवार को अपनी साइकिल से किसी जरूरी काम के लिए घर से निकले थे. रास्ते में खेत के पास जमीन पर पहले से ही गिरी पड़ी हाईटेंशन लाइन से उनका अचानक संपर्क हो गया.

श्रावस्ती: श्रावस्ती जनपद के एक गांव में मंगलवार को खेत में गिरी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक और विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है. मृतक की पहचान प्रह्लादा गांव निवासी बंसराज (पुत्र हग्गन) के रूप में हुई है.

चार दिनों से खेत में टूटा पड़ा था तार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग चाहकर भी उनकी जान नहीं बचा सके. जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को मिली, वे मौके पर पहुंचे और वहां चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है. उनका आरोप है कि यह हाईटेंशन लाइन पिछले चार दिनों से खेत में टूटी हुई पड़ी थी.

सूचना मिलने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई: ग्रामीणों का कहना है कि लाइन टूटने की सूचना कई बार विभागीय अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन किसी ने इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ दिन पहले चली तेज हवाओं के कारण यह लाइन टूटकर गिर गई थी. घटना से नाराज ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की. उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी अपील की है.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों का दर्द है कि यदि विभाग ने समय रहते सूचना पर संज्ञान लिया होता, तो आज बंसराज जीवित होते. इस मामले ने बिजली विभाग के रखरखाव और सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है.

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