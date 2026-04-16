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'गुरुजी स्कूल से क्यों हैं गोल?', डीएम ने काटा दो का वेतन, लापरवाही पर नोटिस

श्रावस्ती डीएम ने प्राथमिक विद्यालय पूरे खैरी का औचक निरीक्षण किया, अव्यवस्थाएं देखकर हुए नाराज.

shravasti dm action two teachers salaries deducted following primary school inspection
श्रावस्ती डीएम ने प्राथमिक विद्यालय पूरे खैरी का औचक निरीक्षण किया. (shravasti dm media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 10:12 AM IST

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श्रावस्ती: जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने विकासखण्ड हरिहरपुररानी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पूरे खैरी का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एक शिक्षामित्र समेत दो शिक्षक गायब मिले. इस पर डीएम ने जानकारी ली. डीएम ने दोनों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है. साथ ही नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति एवं नामांकन के सापेक्ष छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी ली.

डीएम ने मांगी जानकारी: स्कूल में जिलाधिकारी ने विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति एवं नामांकन के सापेक्ष छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी ली. इस पर ज्ञात हुआ कि विद्यालय में तीन सहायक अध्यापक उपस्थित पाए गए. वहीं, एक सहायक अध्यापक श्रीमती रचना व 01 शिक्षामित्र राम कुमार मिश्र अनुपस्थित पाए गए. इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन का वेतन काटने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं की उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया.

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श्रावस्ती डीएम ने प्राथमिक विद्यालय पूरे खैरी का औचक निरीक्षण किया. (shravasti dm media cell.)
कक्षा-1 से लेकर कक्षा-5 बच्चों की उपस्थिति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि पंजीकृत छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं. यदि कोई छात्र या छात्रा नामांकन के बाद स्कूल नहीं आ रहें है तो उनके अभिभावक से बात कर स्कूल भेजने हेतु प्रेरित किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहने पाए.

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में स्मार्ट टीवी खराब मिला. विद्यालय में उचित साफ-सफाई न पाए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करने के साथ जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्मार्ट टीवी तत्काल सही कराया जाए और विद्यालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. यदि औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी कमी पाई गई तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी. जिलाधिकारी ने रसोई घर जाकर मध्यान्ह भोजन की भी जानकारी ली तथा उपस्थिति के सापेक्ष बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए.


जिलाधिकारी ने दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता भी छात्र-छात्राओं से बात कर परखा. उन्होने उपस्थिति शिक्षकों को निर्देशित किया कि शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी इसलिए बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए. इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी हरिहरपुररानी सतीश कुमार, विद्यालय के प्रधानाध्यापकगण, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

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