ETV Bharat / state

यूपी में ओवैसी की एंट्री; दद्दन खां भिनगा से AIMIM प्रत्याशी घोषित, सपा-भाजपा पर जमकर बरसे ओवैसी

श्रावस्ती में असदुद्दीन ओवैसी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

श्रावस्ती : एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने श्रावस्ती का दौरा करके सियासी समीकरणों में उलटफेर का संकेत दिया है. ओवैसी ने जनसभा के दौरान भिनगा विधानसभा क्षेत्र से हाजी दद्दन खां को प्रत्याशी घोषित किया है. दद्दन खां हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं. इस दौरान ओवैसी ने भाजपा सरकार के साथ ही समाजवादी पार्टी पर तीखे राजनीतिक हमले किए.