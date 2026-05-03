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हृदयविदारक; तालाब में डूबे 10 वर्षीय मासूम की मौत, बचाने कूदे भाई की हालत गंभीर

श्रावस्ती इकौना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के पास हुआ हादसा.

तालाब में डूबने से मासूम की मौत.
तालाब में डूबने से मासूम की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 7:41 AM IST

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श्रावस्ती : इकौना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव के पास स्थित एक तालाब में शनिवार दोपहर दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय बालक की डूबकर मौत हो गई. वहीं भाई को बचाने के प्रयास में बड़े भाई की हालत भी बिगड़ गई. किसी तरह ग्रामीणों ने बड़े भाई के समय से पानी के बाहर निकालकर बचा लिया, लेकिन छोटे मासूम की जान नहीं बचाई जा सकी. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

बताया गया कि लक्ष्मणपुर निवासी रोहित (10), पुत्र संज्जन, प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर में कक्षा 5 का छात्र था. शनिवार को वह स्कूल से लौटने के बाद अपने बड़े भाई मोहित (12) और चचेरी बहन चांदनी के साथ भोजपुर स्थित एक नवनिर्मित मकान की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में ईंट पथाई के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे (तालाब) में गिर गया और वह डूबने लगा. रोहित को डूबता देख मोहित उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया, लेकिन गहराई के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाया और डूबने लगा. इस पर चांदनी ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला लिया.

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह मोहित को बाहर निकाला, लेकिन रोहित को काफी देर बाद पानी से निकाला जा सका. दोनों को एक निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर सेमरी तरहर चौकी प्रभारी गुलाबचंद चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेजा है. वहीं मोहित का इलाज जारी है. चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

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