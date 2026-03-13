श्रावस्ती में अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर ढहाए गए अवैध निर्माण
गिलौला थाना क्षेत्र में तिलकपुर मोड़ के पास ऊसर बंजर श्रेणी की जमीन से हटाए गए कब्जे.
श्रावस्ती : गिलौला थाना क्षेत्र में गुरुवार को प्रशासन ने बंजर भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. तिलकपुर मोड़ के पास चलाए गए इस अभियान के दौरान गारा-माटी औऱ फूस से बनी तीन झोपड़ियों के अतिक्रमण वाले हिस्से को गिरा दिया गया. अभियान के दौरान मौके पर राजस्व और भारी पुलिस बल तैनात रहा.
बताया गया कि श्रावस्ती प्रशासन को प्रशासन को गिलौला थाना क्षेत्र के तिलकपुर मोड़ पर बंजर भूमि पर अवैध रूप से झोपड़ियां बनाकर रहने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं. जांच के बाद संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर स्वयं जमीन खालो करने का निर्देश दिया गया था. समय सीमा के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने पर कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. अभियान के दौरान मौके पर राजस्व और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.
स्थानीय लोगों के मुताबिक ध्वस्त की गईं झोपड़ियां राम तीरथ यादव, मोतीलाल यादव और शिव शंकर यादव नामक तीन भाइयों की थीं. इन तीनों परिवारों में कुल मिलाकर दो दर्जन से अधिक सदस्य रहते थे. परिवारों का दावा है कि वे कई वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे थे. उन्हें कुछ समय पहले प्रशासन की ओर से नोटिस मिला था, लेकिन इस मामले में मुकदमा चल रहा था. कार्रवाई बंजर भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चलाया गया है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.
