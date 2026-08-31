श्रावस्ती: तालाब में मिले मां-बेटी के शव, रात से थे दोनों लापता
मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही महिला, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 7:30 PM IST
श्रावस्ती: हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के इमलिया गांव से बीती देर रात लापता हुईं मां और एक साल की बेटी के शव सोमवार को गांव से कुछ दूरी पर छोटा करनपुर के पास एक तालाब से बरामद हुए. दोनों के शव मिलने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में लगी है. गिरंट थाना प्रभारी महिमा नाथ उपाध्याय ने बताया है महिला अपनी बच्ची के साथ सुबह 4:00 बजे निकली थी. वह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है. तालाब में गिरकर वह डूब गई.
पुलिस के मुताबिक, इमलिया गांव निवासी जिब्रील के पुत्र इसराइल की 28 वर्षीय पत्नी शबीना गोद में एक वर्षीय सबसे छोटी बेटी को लेकर देर रात घर से लापता हो गई थी. महिला और बच्ची के अचानक गायब होने के बाद परिजन रात से ही उनकी तलाश में जुटे थे. गांव के अलावा आसपास के इलाकों और रिश्तेदारियों में भी दोनों का पता लगाया जा रहा था.
सोमवार को गांव से कुछ दूरी पर छोटा करनपुर के पास मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब में स्थानीय लोगों ने एक महिला का शव उतराता देखा. इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और परिजन पहुंच गए. शव की पहचान शबीना के रूप में हुई. तालाब में तलाश करने पर उसकी एक वर्षीय बेटी का शव भी बरामद कर लिया गया.
ग्रामीणों के मुताबिक शबीना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका इलाज भी चल रहा था. शबीना के तीन बेटियां और दो बेटे हैं. उसका पति इसराइल मजदूरी करता है और इन दिनों घर पर ही था.
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. मां-बेटी की मौत किन परिस्थितियों में तालाब में हुई, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: कौशांबी के पटाखा गोदाम में ब्लास्ट; 11 लोगों की मौत, कई घायल