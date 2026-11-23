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श्रावस्ती: गिलौला ब्लॉक में कबाड़ के ठेले पर मिलीं मतपेटियां, DM ने बिठाई जांच

ठेले पर से मतपेटियां बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: गिलौला ब्लॉक के पास रविवार को कबाड़ के ठेले पर सरकारी मतपेटियां ले जाए जाने का मामला सामने आने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. ठेले पर मतपेटियां ले जा रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों और मतपेटियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

जिलाधिकारी मनोज कुमार राय (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, गिलौला ब्लॉक परिसर के एक कमरे में पिछले चुनाव में इस्तेमाल की गईं मतपेटियां रखी गई थीं. आरोप है कि कमरे का शटर तोड़कर कुछ लोग मतपेटियां बाहर निकाल ले गए और उन्हें कबाड़ के ठेले पर लादकर ले जा रहे थे. बीडीओ के मुताबिक, मतपेटियां एडीओ पंचायत के प्रभार में थीं. घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी को सूचना दी गई. एडीओ पंचायत की ओर से भी थाने में शिकायत दी गई है. शुरुआती जानकारी में बच्चों द्वारा कमरे का शटर तोड़कर मतपेटियां निकालने की बात सामने आई है.