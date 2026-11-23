श्रावस्ती: गिलौला ब्लॉक में कबाड़ के ठेले पर मिलीं मतपेटियां, DM ने बिठाई जांच
ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी, दो युवक भी हिरासत में लिए गए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:28 PM IST
श्रावस्ती: गिलौला ब्लॉक के पास रविवार को कबाड़ के ठेले पर सरकारी मतपेटियां ले जाए जाने का मामला सामने आने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. ठेले पर मतपेटियां ले जा रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों और मतपेटियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, गिलौला ब्लॉक परिसर के एक कमरे में पिछले चुनाव में इस्तेमाल की गईं मतपेटियां रखी गई थीं. आरोप है कि कमरे का शटर तोड़कर कुछ लोग मतपेटियां बाहर निकाल ले गए और उन्हें कबाड़ के ठेले पर लादकर ले जा रहे थे. बीडीओ के मुताबिक, मतपेटियां एडीओ पंचायत के प्रभार में थीं. घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी को सूचना दी गई. एडीओ पंचायत की ओर से भी थाने में शिकायत दी गई है. शुरुआती जानकारी में बच्चों द्वारा कमरे का शटर तोड़कर मतपेटियां निकालने की बात सामने आई है.
बीडीओ ने बताया कि बरामद मतपेटियों में कुछ उपयोग के लायक हैं, जबकि कुछ खराब हो चुकी हैं. सभी मतपेटियों का मिलान कर उनकी कुल संख्या और अच्छी व खराब मतपेटियों का अलग-अलग विवरण तैयार कराया जा रहा है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने बीडीओ को जांच के निर्देश दिए हैं. डीएम ने सोमवार को बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी. उन्होंने अधिकारियों से यह भी जानकारी मांगी है कि मतपेटियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी और सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई?
डीएम ने तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. स्पष्ट किया कि जांच में जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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