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श्रावस्ती अर्पिता बनीं एक दिन की बीईओ, सक्षम ने संभाली प्रधानाचार्या की कुर्सी

'मिशन शक्ति' के तहत बेटियों को दी जा रही जिम्मेदारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: प्रदेश सरकार के 'मिशन शक्ति' विशेष अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में एक अनोखी और सराहनीय पहल की गई है. इसके तहत दो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए एक दिन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई. जहां गिलौला की छात्रा अर्पिता तिवारी एक दिन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की कुर्सी पर बैठीं, वहीं सिरसिया की कक्षा 8 की छात्रा सक्षम ने एक दिन के लिए प्रधानाचार्या की कमान संभालकर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया.

सिरसिया स्थित विद्यालय में एक दिन की प्रधानाचार्या बनीं सक्षम ने विद्यालय की व्यवस्थाओं और शैक्षणिक गतिविधियों को समझा. इस पहल के माध्यम से उन्हें नेतृत्व करने और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अनुभव प्राप्त हुआ. खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना जरूरी है.