ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का फैसला: श्रावस्ती के कथित हाफ एनकाउंटर की जांच CBI को सौंपी, पूर्व SHO का होगा शूटिंग टेस्ट

अंधेरे में 15 मीटर दूर से दोनों पैरों पर सटीक गोली कैसे लगी? हाईकोर्ट ने पुलिस थ्योरी पर उठाए सवाल ( Etv BharatPhoto Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस द्वारा किए गए एक कथित हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतराज जताते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है. अदालत ने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए निर्देश दिया है कि सीबीआई तत्कालीन थानाध्यक्ष की निशानेबाजी का परीक्षण करे. 23 पुलिसकर्मियों के घिरे होने पर भी नहीं लगा छर्रा: अदालत यह जानना चाहती है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी रात के घने अंधेरे में, केवल 15 मीटर दूर से हथियार लोड होने की आवाज सुनकर, 9 एमएम पिस्टल से ऐसी सटीक फायरिंग कर सकता है कि दोनों गोलियां सीधे आरोपी के घुटनों के नीचे दोनों पैरों में ही लगें. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आरोपी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की एफआईआर में दर्ज तथ्यों में भारी विसंगतियां पाईं. हाईकोर्ट ने पुलिस की कहानी पर उठाए ये गंभीर सवाल: घने अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से सिर्फ हथियार कॉक होने की आवाज पर चलाई गई दोनों गोलियां सीधे दोनों पैरों के घुटनों के नीचे कैसे लगीं? अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्वाट टीम समेत कुल 23 पुलिसकर्मियों से घिरे होने पर आरोपी ने फायरिंग की, फिर भी किसी पुलिसकर्मी को छर्रा तक क्यों नहीं लगा? पुलिस की 9 एमएम सर्विस पिस्टल की गोली के आकार और आरोपी के पैरों में आए जख्मों के मेडिकल विवरण में मेल क्यों नहीं है? एक वाहन में 23 पुलिसकर्मी, एफआईआर में 13 पुलिसकर्मियों का एक ही सरकारी गाड़ी में होना और बाद में बिना अन्य गाड़ी के 3 टीमों में बंटने का संदेहास्पद ब्योरा क्यों है?