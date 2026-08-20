हाईकोर्ट का फैसला: श्रावस्ती के कथित हाफ एनकाउंटर की जांच CBI को सौंपी, पूर्व SHO का होगा शूटिंग टेस्ट
कोर्ट ने अंधेरे में 15 मीटर दूर से दोनों पैरों पर सटीक गोली लगने पर सवाल उठाते हुए पूर्व SHO का शूटिंग-टेस्ट कराने को कहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 3:23 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस द्वारा किए गए एक कथित हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतराज जताते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है. अदालत ने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए निर्देश दिया है कि सीबीआई तत्कालीन थानाध्यक्ष की निशानेबाजी का परीक्षण करे.
23 पुलिसकर्मियों के घिरे होने पर भी नहीं लगा छर्रा: अदालत यह जानना चाहती है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी रात के घने अंधेरे में, केवल 15 मीटर दूर से हथियार लोड होने की आवाज सुनकर, 9 एमएम पिस्टल से ऐसी सटीक फायरिंग कर सकता है कि दोनों गोलियां सीधे आरोपी के घुटनों के नीचे दोनों पैरों में ही लगें. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आरोपी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की एफआईआर में दर्ज तथ्यों में भारी विसंगतियां पाईं.
हाईकोर्ट ने पुलिस की कहानी पर उठाए ये गंभीर सवाल: घने अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से सिर्फ हथियार कॉक होने की आवाज पर चलाई गई दोनों गोलियां सीधे दोनों पैरों के घुटनों के नीचे कैसे लगीं? अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्वाट टीम समेत कुल 23 पुलिसकर्मियों से घिरे होने पर आरोपी ने फायरिंग की, फिर भी किसी पुलिसकर्मी को छर्रा तक क्यों नहीं लगा? पुलिस की 9 एमएम सर्विस पिस्टल की गोली के आकार और आरोपी के पैरों में आए जख्मों के मेडिकल विवरण में मेल क्यों नहीं है? एक वाहन में 23 पुलिसकर्मी, एफआईआर में 13 पुलिसकर्मियों का एक ही सरकारी गाड़ी में होना और बाद में बिना अन्य गाड़ी के 3 टीमों में बंटने का संदेहास्पद ब्योरा क्यों है?
निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: पुलिस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल करने के मामलों में तय वैधानिक गाइडलाइंस का प्रथम दृष्टया पालन क्यों नहीं किया गया? सात वर्षीय बच्ची के कथित अपहरण के 61 मिनट के भीतर दर्ज मूल मुकदमे में गंभीर चोट या दुष्कर्म का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में इकबालिया बयान दर्ज कर पूरी टीम को पुरस्कृत कैसे कर दिया गया? अभियोजन के अनुसार, 9 मई 2025 को इकौना थाने में अलाउद्दीन के खिलाफ 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण का केस दर्ज हुआ था. 12 मई 2025 को तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे ने दावा किया कि आरोपी ई-रिक्शा से नेपाल भागने की फिराक में था.
पूर्व SHO की निशानेबाजी का होगा साइंटिफिक टेस्ट: पुलिस का दावा था कि जब 23 सदस्यीय टीम ने उसे घेरा तो उसने तमंचे से फायरिंग की, जिसके जवाब में एसएचओ ने आत्मरक्षा में 15 मीटर दूर से दो गोलियां चलाईं जो सीधे उसके दोनों पैरों में लगीं. हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया तत्कालीन थानाध्यक्ष ने घटना का मनगढ़ंत और संदेहास्पद ब्योरा पेश किया है. अदालत ने श्रावस्ती की सत्र अदालत में अलाउद्दीन के खिलाफ चल रही सभी कार्यवाहियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वह बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच करे, पूर्व एसएचओ के शूटिंग कौशल का वैज्ञानिक परीक्षण करे और तीन महीने के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे.
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