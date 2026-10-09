श्रावस्ती: बिना मान्यता चल रहे 5 स्कूल और मदरसों पर प्रशासन का एक्शन, गेट पर नोटिस चस्पा कर कराया बंद
श्रावस्ती के जमुनहा में बिना मान्यता संचालित हो रहे 5 स्कूल और मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:19 PM IST
श्रावस्ती: श्रावस्ती जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है. जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत जमुनहा विकास क्षेत्र में पांच गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को बंद करा दिया गया. एसडीएम डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक टीम ने सभी संस्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद टीम ने मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया और संचालकों को दोबारा विद्यालय न खोलने की सख्त चेतावनी दी.
दोबारा खुला पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई: एसडीएम डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि बिना मान्यता के अवैध रूप से चल रहे स्कूलों और मदरसों को पूरी तरह बंद करा दिया गया है. अगर कोई संचालक दोबारा संस्थान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन का यह कदम जिले में अवैध शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के मकसद से उठाया गया है. कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार जमुनहा विकास राय और खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार भी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे.
इन पांच शिक्षण संस्थानों को कराया गया बंद: पिछले दो दिनों से चलाए जा रहे इस अभियान से क्षेत्र के अवैध संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासनिक टीम ने जमुनहा क्षेत्र के बनकटवा मोहली स्थित श्याम बिहारी पब्लिक शिक्षा समिति को बंद करा दिया, जिसके संचालक इंद्र बहादुर यादव हैं. इसके अलावा बोहरवा स्थित मदरसा गाजी/फ्यूचर कोचिंग सेंटर और मदरसा सकलेन राजा पर भी ताला लगवाया गया. वहीं फारूक अली के संचालन में चल रहे मदरसा जालिमनगर और बैजनाथपुर के आर.के. पब्लिक स्कूल को भी पूरी तरह बंद करा दिया गया है.
पूरे जिले में लगातार जारी रहेगा यह अभियान: प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम ताक पर रखकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा. जिले के अन्य विकास खंडों में भी ऐसे गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की सूची बनाकर जांच की जा रही है. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद से जिलेभर में बिना मान्यता के स्कूल चलाने वाले लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल है. शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही कराएं.
यह भी पढ़ें- जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर अखिलेश ने कहा- "जिनकी कुर्सी जाने वाली होती है, वही छोड़ना चाहते हैं निशानी"