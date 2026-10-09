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श्रावस्ती: बिना मान्यता चल रहे 5 स्कूल और मदरसों पर प्रशासन का एक्शन, गेट पर नोटिस चस्पा कर कराया बंद

दोबारा खोला स्कूल तो होगी जेल: प्रशासनिक टीम ने बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालकों को दी चेतावनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

श्रावस्ती: श्रावस्ती जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई काफी तेज कर दी है. जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत जमुनहा विकास क्षेत्र में पांच गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को बंद करा दिया गया. एसडीएम डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक टीम ने सभी संस्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद टीम ने मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया और संचालकों को दोबारा विद्यालय न खोलने की सख्त चेतावनी दी.

दोबारा खुला पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई: एसडीएम डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि बिना मान्यता के अवैध रूप से चल रहे स्कूलों और मदरसों को पूरी तरह बंद करा दिया गया है. अगर कोई संचालक दोबारा संस्थान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन का यह कदम जिले में अवैध शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के मकसद से उठाया गया है. कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार जमुनहा विकास राय और खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार भी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे.