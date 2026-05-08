श्रावस्ती में बड़ा हादसा; राप्ती नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूबे, 3 बचाए गए, 2 गहरे पानी में लापता
कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भखला पुल के पास गुरुवार को हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:55 AM IST
श्रावस्ती : कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भखला पुल के पास गुरुवार को राप्ती नदी में नहाने गए पांच बच्चे अचानक गहरे पानी में डूब गए. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो बच्चे तेज बहाव में लापता हो गई. लापता बच्चों की तलाश जारी है. ग्रामीणों की मदद से एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.
सीओ भिनगा भारत पासवान के अनुसार मरौचा और परसिया गांव के पांच बच्चे बीते गुरुवार को भखला घाट पर नहाने पहुंचे थे. नदी में बहाव तेज होने के कारण नहाने के दौरान बच्चे अधिक गहराई में चले गए और संतुलन खो बैठे. बच्चों को डूबता देख मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीन बच्चों अभिषेक, राहुल और विनय को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दो बच्चे गहरे पानी में लापता हो गए हैं. दोनों बच्चों की तलाश में एसडीआरएफ टीम लगी हुई है.
सीओ भारत पासवान के अनुसार तीनों बच्चों इलाज अस्पताल में चल रहा है. तीनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर है. नदी में लापता दो बच्चों की तलाश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि तीन बच्चे मरौचा गांव के निवासी हैं, जबकि अन्य दो परसिया गांव में रिश्तेदारी में आए हुए थे. लापता बच्चों की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी है.
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