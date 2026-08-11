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सावन में चंपारण के लोगों को बड़ा तोहफा, मधुपुर-नरकटियागंज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

मधुपुर से रात 1 बजे खुलेगी ट्रेन: ट्रेन संख्या 03567 मधुपुर जंक्शन से रात 1 बजे रवाना होगी. मधुपुर से खुलने के बाद ट्रेन जसीडीह, झाझा, किऊल और बरौनी होते हुए आगे बढ़ेगी. इसके बाद ट्रेन सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर समस्तीपुर पहुंचेगी. समस्तीपुर से आगे ट्रेन मुजफ्फरपुर और चकिया होते हुए पूर्वी चंपारण की ओर जाएगी.

नियमित ट्रेनों पर कम होगा दबाव: 22 कोच वाली यह स्पेशल ट्रेन पूरी तरह सामान्य श्रेणी की होगी. यानी श्रद्धालुओं को इसमें यात्रा करने के लिए पहले से रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं होगी. रेलवे को उम्मीद है कि इससे नियमित ट्रेनों पर बढ़ने वाला यात्री दबाव भी कम होगा. रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों से श्रद्धालु इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

बिना रिजर्वेशन के कर सकेंगे यात्रा: श्रावणी मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों की ओर यात्रा करते हैं. ऐसे में ट्रेनों में सीट और आरक्षण को लेकर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. रेलवे की इस विशेष व्यवस्था से उन यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो बिना पूर्व आरक्षण के यात्रा करना चाहते हैं.

यह ट्रेन मधुपुर जंक्शन से नरकटियागंज जंक्शन के बीच चलेगी. रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन संख्या 03567/03568 अगस्त महीने में 11, 18 और 25 तारीख को संचालित की जाएगी. इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे और सभी कोच अनारक्षित होंगे.

सुबह 10:10 बजे पहुंचेगी बापूधाम: मधुपुर से चलने वाली श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर बापूधाम मोतिहारी पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन बेतिया और चनपटिया होते हुए आगे बढ़ेगी. दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर नरकटियागंज जंक्शन पहुंचेगी. सावन में बापूधाम मोतिहारी आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन उपयोगी साबित हो सकती है.

बापूधाम मोतिहारी स्टेशन (ETV Bharat)

वापसी में दोपहर 1:25 बजे खुलेगी ट्रेन: वापसी में ट्रेन संख्या 03568 नरकटियागंज जंक्शन से दोपहर 1 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी. नरकटियागंज से चलने के बाद ट्रेन चनपटिया और बेतिया होते हुए बापूधाम मोतिहारी पहुंचेगी. वापसी यात्रा में ट्रेन दोपहर 3 बजकर 43 मिनट पर बापूधाम मोतिहारी पहुंचेगी.

देर रात पहुंचेगी मधुपुर जंक्शन: इसके बाद ट्रेन मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए बरौनी, किऊल, झाझा और जसीडीह के रास्ते मधुपुर की ओर जाएगी. रेलवे के अनुसार, वापसी यात्रा में ट्रेन देर रात 2 बजकर 15 मिनट पर मधुपुर जंक्शन पहुंचेगी. मधुपुर से नरकटियागंज तक जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल विकल्प मिल जाएगा.

भीड़ को देखते हुए रेलवे की पहल: सावन में बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग-अलग शहरों और ग्रामीण इलाकों से यात्रा करते हैं. कई यात्री अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाते हैं और उन्हें आरक्षित टिकट नहीं मिल पाता. ऐसे यात्रियों के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रेन: मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया, चनपटिया और नरकटियागंज जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने वाली यह ट्रेन सावन के दौरान अतिरिक्त आवागमन सुविधा उपलब्ध कराएगी. ट्रेन 11, 18 और 25 अगस्त को चलेगी. दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाए जाएंगे.

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