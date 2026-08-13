बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों के लिए रेलवे का एक और फैसला, बढ़ाया गया स्पेशल ट्रेन का फेरा, कंफर्म सीट के लिए पहल

बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों के लिए रेलवे का एक और फैसला, बढ़ाया गया स्पेशल ट्रेन का फेरा, कंफर्म सीट के लिए पहल
सावन में बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी मधुपुर श्रावणी स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 1:26 PM IST
रायपुर: सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले शिवभक्तों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने राहत भरा फैसला लिया है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इतवारी-मधुपुर-इतवारी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं. अब यह ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा दिन चलेगी, जिससे यात्रियों को आसानी से कंफर्म सीट मिल सकेगी.
अब 5 के बजाय 7 चक्कर लगाएगी ट्रेन
रेलवे द्वारा जारी नए शेड्यूल के मुताबिक, यह स्पेशल ट्रेन 01 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच दोनों दिशाओं से अब 5-5 चक्कर लगाने के बजाय 7-7 चक्कर (ट्रिप) पूरी करेगी.
जाने का शेड्यूल (ट्रेन संख्या 08895 - इतवारी से मधुपुर)
- तय दिन: यह ट्रेन हर शनिवार (1 अगस्त से 29 अगस्त) को चल रही है.
- अतिरिक्त दिन: अब यह ट्रेन 18 अगस्त और 25 अगस्त (मंगलवार) को भी चलाई जाएगी.
वापसी का शेड्यूल (ट्रेन संख्या 08896 - मधुपुर से इतवारी)
- तय दिन: यह ट्रेन हर रविवार (02 अगस्त से 30 अगस्त) को वापस लौट रही है.
- अतिरिक्त दिन: अब वापसी में यह ट्रेन 19 अगस्त और 26 अगस्त (बुधवार) को भी उपलब्ध रहेगी.
छत्तीसगढ़ के इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
इस ट्रेन का रूट इस तरह तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों के लोगों को सीधे देवघर के लिए ट्रेन मिल सके. यह ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगाँव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, बेलपहाड़ और ब्रजराजनगर स्टेशनों पर रुकेगी.
रेलवे की अपील- सीटें खाली हैं, तुरंत कराएं बुकिंग
रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए अपनी टिकट पहले ही बुक करा लें. राहत की बात यह है कि इस ट्रेन में अभी काफी संख्या में कंफर्म सीटें (बर्थ) खाली हैं. यात्री IRCTC की वेबसाइट या रेलवे काउंटर पर जाकर आसानी से अपना रिजर्वेशन सुरक्षित कर सकते हैं.