बासुकीनाथ में बुधवार को श्रावणी मेले का होगा उदघाटन, भीड़ में बिछड़ने वालों को मिलाने के लिए होगा AI का उपयोग
दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम में बुधवार को श्रावणी मेले का उदघाटन किया जाएगा.
Published : July 28, 2026 at 7:58 PM IST
दुमका: झारखंड राज्य के दुमका जिला स्थित प्रसिद्ध बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई को इस मेले का विधिवत उद्घाटन होगा. हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि राज्य सरकार के मंत्री आएंगे या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी.
5 हजार लोगों के आवासन की निःशुल्क व्यवस्था
झारखंड का प्रसिद्ध तीर्थस्थल बासुकीनाथ धाम इस सावन माह में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है. यह श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक चलेगा. दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाएं दी जा रही है. खासतौर पर उनके रहने के लिए 5 हजार बेड वाला टेंट सिटी तैयार किया गया है. स्वास्थ्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वे सुरक्षित माहौल में पूजा अर्चना कर सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. 15 हजार वाहनों का पड़ाव बनाया गया है.
भीड़ में बिछड़ने वालों को मिलाने के लिए होगा AI का उपयोग
उन्होंने बताया कि यहां आने के बाद श्रद्धालु भीड़ की वजह से अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं, उनको मिलाने के लिए इस बार एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. भक्त सुगमता पूर्वक जलार्पण कर सके, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी की तैनाती मंदिर परिसर में होगी. प्रशासन का प्रयास है कि सावन माह में आने वाले श्रद्धालु बाबा की पूजा अर्चना और जलार्पण सुगमता पूर्वक कर एक बेहतर अनुभव लेकर वापस अपने घर लौटे.
राजकीय श्रावणी मेला–2026 के दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध जलार्पण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया।— DC_Dumka (@DumkaDc) July 28, 2026
निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन, कतार व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत एवं अन्य आवश्यक… pic.twitter.com/PyI7rO7fCc
भक्तों के साथ स्थानीय लोगों को भी सावन माह का होता है इंतजार
बासुकीनाथ धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु हर साल सावन माह में पूजा अर्चना के लिए आते हैं. इसका इंतजार यहां के पंडा समाज के साथ-साथ वैसे दुकानदारों को होता है, जो दूर दराज से अच्छी आमदनी के लिए यहां पहुंचते हैं.
पंडा समाज के लोगों का कहना है कि बाबा बासुकीनाथ के प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा है, यहां वे जो भी मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है. पुरोहितों का कहना है कि इस एक माह की कमाई से हमारा पूरा साल काफी अच्छे तरीके से गुजरता है.
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