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श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए एक हजार से ज्यादा लॉकर, सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी

देवघर: कुछ ही दिनों में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है. इस दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं.

इस वर्ष प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. कांवरिया पथ को अधिक सुगम बनाने के लिए मुख्य रास्तों का निर्माण किया जा रहा है. लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा बढ़ती गर्मी को देखते हुए जगह-जगह पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है.

जानकारी देते श्रद्धालु, कर्मचारी और एसडीएम सह मंदिर प्रभारी (Etv Bharat)

श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी

इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक नई पहल कर रहा है. मंदिर परिसर के बाहर लगभग 1200 से 1300 लॉकर तैयार किए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन, पर्स और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित रख सकेंगे. इससे श्रद्धालुओं को भीड़ के बीच अपने सामान की सुरक्षा को लेकर होने वाली चिंता से राहत मिलेगी.

लॉकर की सुविधा लाभदायक साबित होगी

देवघर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण सामान चोरी होने का डर बना रहता है. वहीं, भारी भीड़ में सामान लेकर चलना भी काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लॉकर की सुविधा उनके लिए काफी लाभदायक साबित होगी.

श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले सामान रखने के लिए उन्हें अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार निजी दुकानदार सामान रखने के बदले अधिक शुल्क की मांग करते हैं. प्रशासन की ओर से लॉकर की सुविधा उपलब्ध होने से श्रद्धालुओं को इस समस्या से भी निजात मिलेगी.

लॉकर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे कर्मियों का कहना है कि निर्धारित समय के भीतर सभी लॉकर तैयार कर लिए जाएंगे ताकि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें.