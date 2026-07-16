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रील और वीडियो बनाने के शौकीनों के लिए बड़ा मौका, इस सरकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीतें लाखों रुपये

'श्रावणी मेला-2026: एक इन्फ्लुएंसर की नजर से' नाम से वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है. चयनित प्रतिभागी को 3 लाख रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा.

Tourism Department Video Contest
इन्फ्लुएंसर्स के लिए सुनहरा मौका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 1:11 PM IST

7 Min Read
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पटना: बिहार के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने का फैसला किया है. विभाग ने 'श्रावणी मेला-2026: एक इन्फ्लुएंसर की नजर से' नाम से वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है.

इन्फ्लुएंसर्स के लिए सुनहरा मौका: इस प्रतियोगिता के तहत चयनित प्रतिभागियों को 3 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा. प्रतियोगिता का उद्देश्य श्रावणी मेले की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक डिजिटल माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है.

पर्यटन विभाग का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा श्रावणी मेला: पर्यटन विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा. इस दौरान 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को पड़ने वाले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व रहेगा.

विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम: सुल्तानगंज, देवघर मार्ग, मंदार (बांका), खैरा (मुंगेर) समेत विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से श्रावणी मेले का प्रचार अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है.

कौन ले सकता है प्रतियोगिता में हिस्सा: प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी का भारतीय नागरिक होना और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है. सबसे अहम शर्त यह है कि प्रतिभागी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर कम से कम 25 हजार फॉलोअर्स होने चाहिए. इसका प्रमाण भी आवेदन के साथ देना होगा. साथ ही प्रतिभागी का सोशल मीडिया रिकॉर्ड विवादित या आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए और उसके कंटेंट में तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी होनी चाहिए.

Tourism Department Video Contest
30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा श्रावणी मेला (ETV Bharat)

वीडियो बनाने के लिए तय किए गए हैं स्पष्ट नियम: पर्यटन विभाग ने प्रतियोगिता के लिए वीडियो निर्माण के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वीडियो या रील की अवधि 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच होनी चाहिए. वीडियो का विषय श्रावणी मेला, कांवरिया पथ और उससे जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों तक सीमित रहेगा. श्रावणी मेले से असंबंधित वीडियो प्रतियोगिता के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे. प्रतिभागियों को वीडियो निर्माण के दौरान सभी कानूनी और वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा.

ऑनलाइन होगा आवेदन, देनी होगी पूरी जानकारी: प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सभी प्रविष्टियां गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजनी होंगी. आवेदन लिंक बिहार पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. आवेदन के साथ प्रतिभागी को अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसे वैध पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी. प्रत्येक वीडियो के साथ अधिकतम 50 शब्दों में हिंदी या अंग्रेजी में संक्षिप्त विवरण भी देना अनिवार्य होगा.

वीडियो की गुणवत्ता और तकनीकी मानक भी तय: विभाग ने वीडियो की तकनीकी गुणवत्ता के लिए भी मानक तय किए हैं. वीडियो एचडी क्वालिटी का होना चाहिए और उसकी फाइल का आकार 100 एमबी से 1 जीबी के बीच होना चाहिए. वीडियो का जियोटैग होना अनिवार्य होगा. चयनित प्रतिभागियों को आवश्यकता पड़ने पर वीडियो का रॉ फुटेज भी उपलब्ध कराना होगा.

AI से बने वीडियो पर पूरी तरह रोक: पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की सहायता से तैयार किए गए वीडियो स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि जांच के दौरान किसी वीडियो में एआई का उपयोग पाया जाता है तो उसे सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. इसके अलावा वीडियो में किसी प्रकार का वॉटरमार्क, लोगो, कॉपीराइट उल्लंघन या आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के आधार पर चयन: प्रतियोगिता में केवल वीडियो की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उसके प्रदर्शन को भी महत्व दिया जाएगा. चयन के लिए तीन प्रमुख मानदंड तय किए गए हैं- वीडियो की कुल रीच, प्राप्त लाइक्स और शेयर की संख्या. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर रीट्वीट को शेयर माना जाएगा. यदि दो प्रतिभागियों के अंक समान रहते हैं तो अधिक लोगों तक पहुंचने वाले वीडियो को विजेता घोषित किया जाएगा. चयनित वीडियो पर्यटन विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किए जाएंगे और 45 दिनों तक उनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी.

3 लाख तक का मिलेगा पुरस्कार: प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपये, तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपये होगा. इसके अलावा दो प्रतिभागियों को 50-50 हजार रुपये और पांच प्रतिभागियों को 25-25 हजार रुपये का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा.

वीडियो के उपयोग का अधिकार पर्यटन विभाग के पास: प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यह सहमति देनी होगी कि उनके द्वारा भेजे गए वीडियो का उपयोग बिहार पर्यटन विभाग बिना किसी अतिरिक्त भुगतान या अनुमति के प्रचार-प्रसार, पुनः उत्पादन और प्रदर्शन के लिए कर सकेगा. विभाग को इन वीडियो का व्यावसायिक उपयोग करने का अधिकार भी रहेगा.

श्रावणी मेला को डिजिटल पहचान देने की तैयारी: मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि पर्यटन विभाग ने श्रावणी मेला-2026 को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई नई पहलें भी की हैं. पहली बार टेंट सिटी, लेजर शो, ड्रोन शो और वॉटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन किया जाएगा. कांवरियों की सुविधा के लिए सुल्तानगंज, धौरी, असरगंज, तारापुर, गोड्डीहारी, पहरेवा घाट, आरडीएस कॉलेज, बिठौली, तुर्की, गरौल और रजला सहित विभिन्न स्थानों पर अत्याधुनिक टेंट सिटी बनाई जा रही है.

"इसके अलावा कांवरिया रूट पर अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र, पर्यटक गाइड, टीवी एवं रेडियो जिंगल और श्रावणी मेला ब्रोशर के माध्यम से श्रद्धालुओं को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इस प्रतियोगिता के जरिए श्रावणी मेले की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को देश-दुनिया में नई पहचान मिलेगी."- केदार गुप्ता,मंत्री, पर्यटन विभाग

2028 तक पुनौरा धन होगा विकसित: इससे पहले मंत्री केदार गुप्ता ने पर्यटन विभाग की उपलब्धियों को बताया. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2028 तक मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का समग्र विकास कर लिया जाएगा और यह मंदिर लोगों के लिए शुरू हो जाएगा. आने वाले दिनों में अयोध्या की तर्ज पर यह एक बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा.

इसके अलावा राज्य में मुख्यमंत्री होम स्टेट प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की उद्देश्य से सिंधु दर्शन तीर्थ योजना शुरू की गई है. साथ ही मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा शुरू की गई है. आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की संख्या और बढ़ाई जाएगी.

विदेशी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड होंगे ट्रेंड: उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ऐसी योजनाएं बना रहा है कि बिहार में आने वाले विदेशी टूरिस्ट अधिक दिन बिहार में समय व्यतीत करें ताकि बिहार की टूरिज्म इकोनॉमी बढ़े. वर्तमान समय में विदेशी पर्यटक के आने के मामले में देश भर में बिहार नवें स्थान पर है. नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ पर्यटन विभाग का करार हुआ है जिसके तहत विदेशी पर्यटकों को बिहार के पर्यटन स्थल की जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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