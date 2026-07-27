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श्रावणी मेला 2026: बाबा मंदिर तक पहुंचना होगा और आसान, श्रद्धालुओं के लिए नए फुट ओवरब्रिज का सफल परीक्षण

देवघर: श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज का सफल परीक्षण किया गया. यह परीक्षण डीसी और एसपी के मौजूदगी में रविवार को देर शाम की गई.

फुट ओवरब्रिज शुरू होने से श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसानी से जलार्पण के लिए मंदिर परिसर तक पहुंचने में सुविधा होगी. श्रावणी मेले के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए इस फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है. इसके माध्यम से श्रद्धालुओं की कतारों को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा. जिससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और जलार्पण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनेगी.

डीसी एसपी मौके पर रहे मौजूद

जिले के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर की गरिमामयी उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज का सफल परीक्षण किया गया. अधिकारियों ने स्वयं इसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. परीक्षण के बाद उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि फुट ओवरब्रिज के चालू होने से श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में अधिक व्यवस्थित ढंग से खड़े होने की सुविधा मिलेगी.