श्रावणी मेला 2026: स्वास्थ्य से लेकर ट्रैफिक तक के खास इंतजाम, लगेंगे 35 हेल्थ कैंप, कांवरिया रूट पर बड़े वाहनों की नो एंट्री
देवघर में कांवरियों के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. मेला क्षेत्र में 35 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे.
Published : July 19, 2026 at 12:11 PM IST
देवघर: राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अब पूरी तरह युद्धस्तर पर चल रही हैं. लाखों कांवरियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुगम यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर यातायात व्यवस्था तक व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में 35 स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए जाएंगे.
श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहेंगे 228 चिकित्सक
सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पूरे मेले के दौरान 228 चिकित्सक और करीब 400 पारा स्वास्थ्यकर्मी श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहेंगे. बाहर से आने वाले डॉक्टरों के ठहरने की व्यवस्था उपायुक्त के निर्देश पर दुम्मा, कलकतिया सहित अन्य स्थानों पर की गई है. उनके आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की गई है.
आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मेला क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर भी अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके.
कांवरिया पथ होगा अतिक्रमण मुक्त
वहीं, श्रावणी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है. नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने बताया कि कांवरिया पथ को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो. साथ ही जिला प्रशासन ने कांवरिया रूट पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके.
गौरतलब है कि 30 जुलाई से राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के बीच प्रशासन की तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं.
ये भी पढ़ें: श्रावणी मेला 2026: लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 105 किलोमीटर पथ पर पुलिस अलर्ट
श्रावणी मेला 2026: यात्रियों को बड़ी राहत, रांची से भागलपुर के लिए चलेगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन
देवघर श्रावणी मेला 2026: AI कैमरों, ड्रोन और QRT के सुरक्षा घेरे में होंगे शिवभक्त, DGP ने दिए कई निर्देश