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श्रावणी मेला 2026: 26 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के साथ रेलवे पूरी तरह तैयार, स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधाएं होंगी दोगुनी

श्रावणी मेला 2026 के लिए रेलवे और जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. भारी भीड़ को देखते हुए तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

SHRAVANI MELA 2026
बाबाधाम मंदिर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 5:50 PM IST

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देवघर: विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला के दौरान देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंचेंगे, जिनमें सबसे अधिक संख्या रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की होती है.

26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आसनसोल रेल मंडल ने इस वर्ष 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था की है. ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को देवघर और जसीडीह तक पहुंचाएंगी. देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. रेलवे प्रशासन ने बताया कि स्टेशनों पर साफ-सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सफाईकर्मियों की संख्या लगभग तीन गुना बढ़ाई गई है.

श्रावणी मेला 2026 के लिए 26 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें (ETV Bharat)

250 से 300 आरपीएफ जवान तैनात

वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर 250 से 300 आरपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी. देवघर, जसीडीह, बैद्यनाथ धाम के अलावा बासुकीनाथ धाम स्टेशन पर भी अतिरिक्त आरपीएफ बल की तैनाती की जाएगी ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुचारु बनी रहे.

Shravani Mela 2026
श्रावणी मेला 2026 के लिए सुरक्षा का मुआयना करती पुलिस (ETV Bharat)

भीड़ अधिक होने पर अस्थायी टेंट लगाए जाएंगे

रेलवे प्रशासन के अनुसार, यदि किसी समय स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो उनके ठहरने और विश्राम के लिए अस्थायी टेंट लगाए जाएंगे. यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी.

श्रावणी मेला के दौरान देवघर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में रेलवे की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि रेलवे प्रशासन की ये तैयारियां श्रद्धालुओं को कितनी राहत और बेहतर यात्रा अनुभव दिला पाती हैं.

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