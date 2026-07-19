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श्रावणी मेला 2026: 26 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के साथ रेलवे पूरी तरह तैयार, स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधाएं होंगी दोगुनी

देवघर: विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला के दौरान देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंचेंगे, जिनमें सबसे अधिक संख्या रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की होती है.

26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आसनसोल रेल मंडल ने इस वर्ष 26 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था की है. ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को देवघर और जसीडीह तक पहुंचाएंगी. देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. रेलवे प्रशासन ने बताया कि स्टेशनों पर साफ-सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सफाईकर्मियों की संख्या लगभग तीन गुना बढ़ाई गई है.

श्रावणी मेला 2026 के लिए 26 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें (ETV Bharat)

250 से 300 आरपीएफ जवान तैनात

वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर 250 से 300 आरपीएफ जवानों की तैनाती की जाएगी. देवघर, जसीडीह, बैद्यनाथ धाम के अलावा बासुकीनाथ धाम स्टेशन पर भी अतिरिक्त आरपीएफ बल की तैनाती की जाएगी ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुचारु बनी रहे.