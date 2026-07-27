श्रावणी मेला को लेकर बिहार में 30 डिप्टी कलेक्टर की तैनाती, देखें लिस्ट
बिहार में 30 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होगा. मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे. श्रद्धालुओं की मदद के लिए 30 डिप्टी कलेक्टर तैनात किए गए हैं.
Published : July 27, 2026 at 9:42 AM IST
पटना: बिहार सरकार ने श्रावणी मेला को लेकर कई स्तरों पर व्यापक तैयारियां की हैं. इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को हर संभव मदद पहुंचाना है. इस कार्य के लिए 30 डिप्टी कलेक्टरों की तैनाती की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
30 जुलाई शुरू होगा मेला: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी राजकीय मेला 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. सुल्तानगंज में 28 जुलाई को श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन होगा, जबकि 3 अगस्त को मेले की पहली सोमवारी पड़ेगी. 28 अगस्त तक श्रावणी मेला रहेगा. इसी को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से प्रशासनिक तैयारी की गयी है.
अधिकारियों की तैनाती: मेले के दौरान कांवरिया श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा विधि व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और पूर्णिया के वरीय उपसमाहर्ताओं की तैनाती की गई है.
भागलपुर और बांका में तैनाती: मेला अवधि तक इन सभी की ड्यूटी भागलपुर और बांका समाहरणालय में रहेगी. प्रशासन ने इन वरीय उपसमाहर्ताओं के मोबाइल नंबर भी अधिसूचना में जारी किए हैं, ताकि किसी भी समस्या पर श्रद्धालु इनसे तुरंत संपर्क साध सकें.
सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन: राज्य के सीएम सम्राट चौधरी 30 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे. इस उद्घाटन के साथ ही देवघर जाने वाले लाखों शिवभक्तों की राजकीय सेवा और सहायता का औपचारिक दौर शुरू हो जाएगा, जिस पर तैनात किए गए सभी अधिकारी लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे.
105 किलोमीटर चलकर जल अप्रित: श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल भरकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम तक 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं. कांवरियों को इस यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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