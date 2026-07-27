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श्रावणी मेला को लेकर बिहार में 30 डिप्टी कलेक्टर की तैनाती, देखें लिस्ट

बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार ने श्रावणी मेला को लेकर कई स्तरों पर व्यापक तैयारियां की हैं. इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को हर संभव मदद पहुंचाना है. इस कार्य के लिए 30 डिप्टी कलेक्टरों की तैनाती की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. 30 जुलाई शुरू होगा मेला: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी राजकीय मेला 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. सुल्तानगंज में 28 जुलाई को श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन होगा, जबकि 3 अगस्त को मेले की पहली सोमवारी पड़ेगी. 28 अगस्त तक श्रावणी मेला रहेगा. इसी को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से प्रशासनिक तैयारी की गयी है. सामान्य प्रशासन विभाग की सूची (ETV Bharat) अधिकारियों की तैनाती: मेले के दौरान कांवरिया श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने तथा विधि व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और पूर्णिया के वरीय उपसमाहर्ताओं की तैनाती की गई है.