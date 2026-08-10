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श्रावण माह का दूसरा सोमवार आज, कोरिया के प्रेमाशंकर महादेव मंदिर की जानिए अदभुत कथा

मंदिर का निर्माण कोरिया रियासत के राजा के दीवान रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी दिवंगत पत्नी प्रेमाबाई की याद में कराया था. साल 1921 में 14 जनवरी को कोरिया रियासत के राजा के दीवान रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी दिवंगत पत्नी प्रेमाबाई की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया. पत्नी की स्मृति को हमेशा जीवित रखने के उद्देश्य से मंदिर परिसर का नाम 'प्रेमाबाग' रखा गया, जबकि यहां स्थापित शिवलिंग को 'प्रेमाशंकर महादेव' के नाम से जाना जाता है. यही वजह है कि यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ वैवाहिक प्रेम और समर्पण की मिसाल के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखता है.

कोरिया: सावन सोमवार का आज दूसरा दिन है. जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से कुछ किमी दूर गेज नदी के किनारे शिवजी का एक अदभुत मंदिर है. शहरी आबादी से दूर बने इस मंदिर में आज बड़ी संख्या में भक्त पूजा पाठ के लिए पहुंचे हैं. गेज नदी के तट पर बने प्रेमाशंकर महादेव मंदिर की महिमा को लेकर तरह-तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. भक्त बताते हैं कि यहां जो भी मनोकामना मांगी जाती है, शिव उसे पूरा करते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं मंदिर का इतिहास करीब 105 साल पुराना है.

प्रेमाशंकर महादेव मंदिर की जानिए अदभुत कथा (ETV Bharat)

दीवान रघुवीर ने अपनी पत्नी की याद में कराया था निर्माण

प्रेमाशंकर महादेव मंदिर की सबसे खास बात इसकी निर्माण की गाथा से जुड़ी है. कहा जाता है कि जिस तरह आगरा का ताजमहल एक पत्नी की स्मृति में पति के प्रेम की अमर निशानी है, उसी तरह बैकुंठपुर का यह मंदिर भी एक पति द्वारा अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति में कराया गया निर्माण है. हालांकि यहां प्रेम की अभिव्यक्ति शिवभक्ति के रूप में दिखाई देती है.

प्रेमाशंकर महादेव मंदिर से हमारी गहरी आस्था जुड़ी है. यहां आने पर मन को शांति मिलती है. सावन और महाशिवरात्रि के समय मंदिर में विशेष माहौल रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर से लोगों की आस्था और भावनाएं लंबे समय से जुड़ी हुई हैं. प्रेमाशंकर महादेव मंदिर सिर्फ बैकुंठपुर की धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि कोरिया जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है: रंजना गुप्ता, श्रद्धालु, बैकुंठपुर

पत्नी प्रेमाबाई की याद में बनवाया शिव मंदिर

स्थानीय लोग बताते हैं कि रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी प्रेमाबाई की स्मृति को केवल नाम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके नाम पर पूरे परिसर को प्रेमाबाग का स्वरूप दिया और भगवान शिव को समर्पित मंदिर का नाम प्रेमाशंकर महादेव रखा. समय के साथ यह परिसर स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनता चला गया. प्रेमाशंकर महादेव मंदिर का प्राकृतिक परिवेश इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है. धार्मिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी यह स्थान लोगों के बीच प्रसिद्ध होता जा रहा है.

प्रेमाशंकर महादेव मंदिर (ETV Bharat)

सावन और शिवरात्रि में लगता है भक्तों का मेला

भगवान शिव के इस मंदिर में पूरे साल भक्तों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन सावन मास और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष रौनक होती है. सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर प्रेमाशंकर महादेव का जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से प्रेमाशंकर महादेव की पूजा-अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है.

प्रेमाशंकर महादेव मंदिर (ETV Bharat)

हर साल सावन में निकाली जाती है कांवड़ यात्रा

प्रेमाशंकर महादेव मंदिर से छुरीगढ़ धाम तक करीब 20 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है. कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. कांवड़िए भगवान शिव का जयघोष करते हुए धार्मिक उत्साह के साथ यात्रा पूरी करते हैं. राजा के दीवान और उनकी पत्नी की अमर प्रेम कहानी जहां लोगों को आकर्षित करती है, वहीं प्रेमाबाग और प्रेमाशंकर महादेव के नाम से जुड़ी यह कहानी आज भी लोगों को प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का संदेश भी देती है.



