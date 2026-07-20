श्रावणी मेला 2026: बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं को कंफर्म सीट के साथ मिलेगी यात्रा की सुविधा
पांच पांच फेरों के लिये श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 6:25 PM IST
रायपुर: श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं. गाड़ी संख्या 08895/08896 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–मधुपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के बीच 5-5 फेरों के लिये श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.
भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 08895 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–मधुपुर श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से 1 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक 5 फेरा प्रत्येक शनिवार को उपलब्ध रहेगी.
गाड़ी संख्या 08896 मधुपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन मधुपुर से 02 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक 05 फेरा प्रत्येक रविवार को चलेगी.
गाड़ियों का ठहराव
गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनादगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, बेलपहाड़ और ब्रजराजनगर स्टेशनों में स्टापेज दिया गया है.
गाड़ी संख्या 08895 का टाइमटेबल
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से 04:30 बजे प्रस्थान
- गोंदिया आगमन 06:28 बजे, प्रस्थान 06:30 बजे
- डोंगरगढ़ आगमन 07:30 बजे, प्रस्थान 07:32 बजे
- राजनांदगांव आगमन 07:58 बजे, प्रस्थान 08:00 बजे
- दुर्ग आगमन 08:35 बजे, प्रस्थान 08:37 बजे
- रायपुर आगमन 09:30 बजे, प्रस्थान 09:35 बजे
- भाटापारा आगमन 10:35 बजे, प्रस्थान 10:37 बजे
- बिलासपुर आगमन 11:40 बजे, प्रस्थान 11:50 बजे
- चांपा आगमन 12:41 बजे, प्रस्थान 12:43 बजे
- रायगढ़ आगमन 13:51 बजे, प्रस्थान 13:53 बजे
- बेलपहाड़ आगमन 14:29 बजे, प्रस्थान 14:31 बजे
- ब्रजराजनगर आगमन 14:40 बजे, प्रस्थान 14:42 बजे
- अपने निर्धारित मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुए अगले दिन 06:00 बजे मधुपुर पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 08896 का टाइमटेबल
मधुपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
- मधुपुर से 09:00 बजे प्रस्थान कर अपने निर्धारित मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ब्रजराजनगर आगमन 23:50 बजे, प्रस्थान 23:52 बजे
- बेलपहाड़ आगमन 00:01बजे, प्रस्थान 00:03 बजे
- रायगढ़ आगमन 00:55 बजे, प्रस्थान 00:57 बजे
- चांपा आगमन 02:15 बजे, प्रस्थान 02:17 बजे
- बिलासपुर आगमन 03:20 बजे, प्रस्थान 03:30 बजे
- भाटापारा आगमन 04:18 बजे, प्रस्थान 04:20 बजे
- रायपुर आगमन 05:20 बजे, प्रस्थान 05:25 बजे
- दुर्ग आगमन 06:20 बजे, प्रस्थान 06:22 बजे
- राजनांदगांव आगमन 06:48 बजे, प्रस्थान 06:50 बजे
- डोंगरगढ़ आगमन 07:15 बजे, प्रस्थान 07:17 बजे
- गोंदिया आगमन 08:25 बजे, प्रस्थान 08:27
- दूसरे दिन 11:50 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पहुंचेगी.