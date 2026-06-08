वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे
आरोपी श्रवण कुमार ने भर्ती के दोनों पेपर में बिठाए डमी कैंडिडेट. दोनों डमी अभ्यर्थियों की तलाश में जुटी एसओजी.
Published : June 8, 2026 at 8:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 (विज्ञान) में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के बाद एक शख्स टीचर बन गया. उसने इस भर्ती परीक्षा के दोनों विषय में खुद परीक्षा देने के बजाए डमी अभ्यर्थी बिठाए. अब एसओजी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों विषय की परीक्षा में उसकी जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वालों की एसओजी तलाश में जुटी है.
हेल्पलाइन पर मिली शिकायत: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा (विज्ञान)-2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में फरार आरोपी श्रवण कुमार को तकनीकी सेल की सहायता से गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि एसओजी की हेल्पलाइन पर मिले एक परिवाद में आरोप लगाया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की ओर से हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 (विज्ञान) में अभ्यर्थी श्रवण कुमार निवासी ग्राम नेरी नाड़ी (बाड़मेर) ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थियों को बिठाया था. एसओजी की प्राथमिक जांच में तथ्य सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
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दोनों पेपर में बिठाया डमी अभ्यर्थी: बंसल बोले, अनुसंधान के दौरान आरपीएससी से संबंधित अभिलेख, आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक, ओएमआर शीट और पात्रता जांच प्रपत्र हासिल कर गहनता से विश्लेषण किया गया. जांच में पाया कि श्रवण कुमार ने 24 दिसंबर 2022 को राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल, बालसमंद (मंडोर, जोधपुर) में विज्ञान विषय की परीक्षा और 29 जनवरी, 2023 को राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल, कालीबेरी (जोधपुर) में सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा में अपनी जगह अन्य व्यक्ति को डमी अभ्यर्थी बनाकर बिठाया था.
अन्य लोगों की भागीदारी की भी जांच: उसने धोखाधड़ी के जरिए परीक्षा पास की और चयन के बाद विस्तृत आवेदन व सत्यापन प्रपत्र में अपना फोटो लगाकर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सरकारी सेवा में नियुक्ति हासिल कर ली. वह मामले का खुलासा होने के बाद से फरार चल रहा था. अब आरोपी से पूछताछ जारी है. यह पता लगाया जा रहा है कि परीक्षा में उसके स्थान पर डमी कैंडिडेट के रूप में किस व्यक्ति ने परीक्षा दी और इस अपराध में अन्य किसकी भागीदारी है, अन्य आरोपियों की भूमिका की गहनता से जांच जारी है.
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