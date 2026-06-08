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वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी श्रवण कुमार ( Photo Source: SOG Rajasthan )