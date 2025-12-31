ETV Bharat / state

उन्नाव के श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने बनाई एविएशन कंपनी; सरकार ने शंख एयर को दिया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट

श्रवण के चाचा भीम शंकर ने बताया कि केंद्र सरकार ने श्रवण कुमार विश्वकर्मा की शंख एयर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
शंख एयर के संस्थापक श्रवण विश्वकर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)
उन्नाव: चांदपुर गांव निवासी और शंख एयर के संस्थापक श्रवण विश्वकर्मा की एविएशन कंपनी को सरकार की ओर से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मिलने के बाद उनके परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

श्रवण का जीवन संघर्ष में गुजरा: एक साधारण परिवार से निकलकर देश की विमानन दुनिया में कदम रखने वाले श्रवण विश्वकर्मा ने न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे उन्नाव जिले का नाम देश में रोशन कर दिया है.

जानकारी देते पड़ोसी सगीर अली और चाचा भीम शंकर (Video Credit: ETV Bharat)

चाचा भीम शंकर ने बताया कि श्रवण विश्वकर्मा मूल रूप से उन्नाव जनपद के चांदपुर गांव के रहने वाले हैं. बाद में वह उन्नाव शहर के कलेक्टर गंज फाटक के पास रहने लगे. आज जिस मुकाम पर श्रवण पहुंचे हैं, वहां तक का उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है.

7 साल पहले तक श्रवण उन्नाव में रहते थे: श्रवण के चाचा भीम शंकर ने बताया कि करीब 7 साल पहले तक श्रवण उन्नाव में रहते थे और किराए पर लोडर चलाकर अपना और परिवार का गुजारा करते थे. उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन एयरलाइंस कंपनी का संस्थापक बनेगा. श्रवण ने बहुत संघर्ष किया है. आज उसकी मेहनत रंग लाई है.

जानकारी देते पड़ोसी सगीर अली और चाचा भीम शंकर (Video Credit: ETV Bharat)

शुरू से ही कुछ बड़ा करने का जज्बा था: श्रवण का पड़ोसी सगीर अली ने बताया कि श्रवण का जीवन अभावों और मेहनत के बीच बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. वह बचपन से ही अलग सोच रखने वाला था. श्रवण का पूरा जीवन संघर्ष में गुजरा है, लेकिन उसके अंदर शुरू से ही कुछ बड़ा करने का जज्बा था. हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों, उसने कभी सपने देखना और मेहनत करना नहीं छोड़ा. आज उसकी कामयाबी देखकर दिल से खुशी हो रही है.

उन्नाव की श्रवण की सफलता बनी प्रेरणा: शंख एयर को एनओसी मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, वैसे ही परिवार के लोगों और मोहल्ले में रहने वालों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की. लोग श्रवण की सफलता को उन्नाव के युवाओं के लिए प्रेरणा बता रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रवण की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास हो, तो वह किसी भी परिस्थिति से निकलकर ऊंचाइयों को छू सकता है.

संपादक की पसंद

