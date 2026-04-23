ETV Bharat / state

'जितने चैलेंज थे सब खत्म हो गए', आखिर श्रवण कुमार से ऐसा क्यों कहा?

''नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के टॉप फाइव राज्य में बिहार को शामिल करेंगे, तो उनके सपना को हम लोग मिलजुल कर पूरा करेंगे.'' - श्रवण कुमार, जदयू विधायक दल के नेता

कौन सी चुनौती होगी? : श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि आप आठ बार के विधायक हैं, ऐसे में आने वाले समय में आपके लिए कौन सी चुनौती होगी? श्रवण कुमार ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है. 202 विधायकों का समर्थन है. नीतीश कुमार का आशीर्वाद है और एनडीए के सभी नेताओं का सहयोग है तो ठीक ढंग से सदन को चलाएंगे.

20 सालों में पहली बार.. : नीतीश कुमार इस बार ना तो विधानसभा में नजर आएंगे ना ही विधान परिषद में दिखेंगे. 20 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब बिहार के दोनों सदनों से नीतीश कुमार दूर रहेंगे. ऐसे में विधानसभा में जदयू की कमान वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार संभालेंगे.

''नीतीश कुमार ने क्यों भरोसा जताया है यह तो वही बताएंगे, लेकिन उनके भरोसा को आज तक ना तो झुकने दिया है ना ही टूटने दिया है. आगे भी उनके भरोसा पर खड़ा उतरेंगे, कभी टूटने नहीं देंगे.'' - श्रवण कुमार, जदयू विधायक दल के नेता

जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री इस बार बनाए गए हैं. विजय कुमार चौधरी अपर कास्ट से आते हैं तो वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं. अब नीतीश कुमार ने अपने कोर वोट बैंक लवकुश से श्रवण कुमार को मौका दिया है. श्रवण कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के भरोसा पर हमेशा खड़ा उतरने की कोशिश की है, इस बार भी उनके भरोसा को हम नहीं तोड़ेंगे. उनसे बहुत कुछ सीखा है और जरूरत पड़ेगी तो वह पटना में ही हैं उनसे मदद ले लेंगे.

जातीय समीकरण साधने की कोशिश : श्रवण कुमार, नितीश कुमार के गृह जिले नालंदा से 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कभी चुनाव हारे नहीं है, स्वजातीय भी हैं और विश्वास पात्र भी. श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाकर नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है.

पटना : बिहार विधानसभा में पहली बार जदयू विधायक दल के नेता के रूप में श्रवण कुमार नजर आएंगे. जदयू विधान मंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया था. ऐसे में नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार पर भरोसा जताया है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मंत्री, मुख्य सचेतक और अब विधायक दल के नेता के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? इस पर श्रवण कुमार ने कहा है कि आप तो जानते हैं समता पार्टी के काल से पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हैं. अब नीतीश कुमार ने विधायक दल का नेता बनाया है. नीतीश कुमार से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, संसदीय कार्य प्रणाली में किस तरह से काम करना चाहिए, तो उस अनुभव के आधार पर और बेहतर काम करके हम दिखाएंगे. जहां जरूरत होगी उनसे सलाह भी लेंगे.

'बिहार को देश के पांच टॉप राज्यों में शामिल करना है' : अब सदन में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? इस पर श्रवण कुमार ने कहा पटना में ही रहेंगे. उनसे बातचीत कर जानकारी लेकर सदन का काम करेंगे. आपके लिए चैलेंज विपक्ष से होगा या सत्ता पक्ष से? श्रवण कुमार ने कहा कि चैलेंज तो अब कुछ भी नहीं है. जितने चैलेंज थे सब खत्म हो गए. अब तो एकमात्र चैलेंज है बिहार को देश के पांच टॉप राज्यों में शामिल करना है और उस पर हम लोग काम करेंगे.

जेपी आंदोलन से राजनीति में आए श्रवण : श्रवण कुमार जेपी आंदोलन से राजनीति में आए हैं और 1995 से यानी 31 साल से नालंदा विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. 1985 और 1990 में भी विधानसभा का चुनाव नालंदा लड़े थे लेकिन हार गए लेकिन 1995 से लगातार आठ बार विधायक बने हैं. 1995 में समता पार्टी के सात विधायक चुनाव जीते थे, उसमें श्रवण कुमार भी एक थे.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

समता पार्टी काल से नीतीश कुमार के साथ : श्रवण कुमार समता पार्टी काल से नीतीश कुमार के साथ हैं. जदयू का जब निर्माण हुआ तब से पार्टी में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में भी रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्री, परिवहन मंत्री की जिम्मेवारी भी संभाली है. ऐसे में जब इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें श्रवण कुमार को एक बार फिर से सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. अभी पिछले दिनों ही श्रवण कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वह वाई प्लस सुरक्षा घेरे में चल रहे हैं.

लोकप्रिय मंत्रियों में से एक : श्रवण कुमार नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, हालांकि हमेशा क्रेडिट नेता नीतीश कुमार को ही देते रहे हैं. स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार जिस प्रकार से पार्टी, संगठन और सरकार में जातीय सामाजिक समीकरण को साध रहे हैं, निशांत को भी राजनीति की हरी झंडी दे दी है, राजनीतिक विशेषज्ञ यह देख अचंभित हैं.

कुर्मी वोटर को संदेश! : नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कुर्मी वोटर मायूस था. ना तो निशांत को और ना ही श्रवण कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. ऐसे में अब श्रवण कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देकर मायूसी को दूर करने की कोशिश हुई है. आगे निशांत के लिए भी नीतीश कुमार ने रास्ता बना दिया है. निशांत को अब कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो विरोध भी नहीं होगा.

ये भी पढ़ें :-

कयासों पर लगा विराम, जानें कौन हैं नीतीश के खास जिन्हें बनाया गया JDU विधायक दल का नेता