एनकाउंटर का डर! सीकर-झुंझनू में गैंगवार के आरोपी श्रवण भादवासी ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण
आरोपी श्रवण भादवासी ने कहा कि उसे आशंका थी कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है.
Published : December 23, 2025 at 8:02 PM IST
दौसा: सीकर-झुंझुनू बॉर्डर पर हुई सनसनीखेज गैंगवार के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपए के इनामी हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी ने मंगलवार को दौसा न्यायालय में सरेंडर कर दिया. आरोपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसे रविंद्र कटेवा गैंग से जान का खतरा था. पुलिस से भी एनकाउंटर का डर था, इसलिए कोर्ट में सरेंडर किया है.
वहीं मामले में दौसा कोतवाली थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि सरेंडर के बाद आरोपी हिस्ट्रीशीटर को कस्टडी में लिया गया है. जिसकी सूचना झुंझुनू पुलिस को दी गई है. ऐसे में झुंझुनू पुलिस के आने के बाद आरोपी को वहां की पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा. सरेंडर की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. गत 12 दिसंबर को सीकर-झुंझुनू बॉर्डर के समीप रविंद्र कटेवा गैंग और श्रवण भादवासी गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी. इसमें दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. इस गैंगवार में दो लोगों की मौत हो गई थी.
50 हजार का इनाम घोषित: पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों गैंगों के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी. आरोप है कि श्रवण भादवासी ने अपने प्रतिद्वंदी रविंद्र कटेवा की हत्या करवाने के लिए सुपारी भी दी थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविंद्र कटेवा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी श्रवण भादवासी घटना के बाद से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था और लगातार दबिश दी जा रही थी.
एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर: कोर्ट में सरेंडर के दौरान श्रवण भादवासी ने मीडिया से बातचीत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे रविंद्र कटेवा और उसकी गैंग से जान का खतरा था. साथ ही उसे यह आशंका भी थी कि यदि पुलिस उसे पकड़ती है, तो उसका एनकाउंटर किया जा सकता है. इसी डर के चलते उसने पुलिस के बजाय अदालत की शरण लेना उचित समझा और सरेंडर किया. श्रवण भादवासी ने यह भी दावा किया कि 12 दिसंबर को हुई मुठभेड़ में उसके द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई थी और उसका नाम साजिश के तहत घसीटा गया.'