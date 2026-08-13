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श्रावण अष्टमी मेला: रंग-बिरंगे फूलों से सजा मां चिंतपूर्णी और नैना देवी का मंदिर, हर तरफ रहेगा पुलिस का पहरा

श्रावण अष्टमी मेले के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं के चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचने की संभावना है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया है. चिंतपूर्णी मंदिर के प्रभारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि मंदिर परिसर, मुख्य बाजार, बस स्टैंड, मेला क्षेत्र और श्रद्धालुओं के आने-जाने वाले प्रमुख रास्तों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. करीब 1500 पुलिस और सुरक्षा कर्मी मेले के दौरान व्यवस्थाओं को संभालेंगे. पुलिस जवानों के साथ यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए भी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं. प्रशासन और मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

चिंतपूर्णी: श्रावण अष्टमी मेले के आगमन पर शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर और माता श्री नैना देवी मंदिर को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से भव्य रूप दिया गया है. मंदिर परिसर में जगह-जगह फूलों की सजावट की गई है, जिससे पूरा मंदिर क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है. मां के दरबार को विशेष रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिर परिसर को रोशनी से भी जगमग किया गया है. मेले को लेकर चिंतपूर्णी में माहौल भक्तिमय हो गया है. बाजारों में भी मेले को लेकर रौनक बढ़ गई है.

मेले के दौरान धारा 144 रही लागू

मंदिर प्रभारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. भीड़ बढ़ने की स्थिति में श्रद्धालुओं को कतारों के जरिए मंदिर तक पहुंचाया जाएगा. मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है. मेले के दौरान धारा 144 लागू रहेगी. मंदिर क्षेत्र में ढोल-नगाड़े और लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था, पेयजल, यातायात और पार्किंग को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

दुल्हन सा सजा चिंतपूर्णी मंदिर का दरबार (ETV Bharat)

आस्था और उल्लास के साथ श्रावण अष्टमी मेला शुरू

वहीं, श्री नैना देवी मंदिर में भी धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ श्रावण अष्टमी मेला शुरू हो गया है. सुबह मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना, आरती और मंत्रोच्चारण के साथ मेले का शुभारंभ हुआ. मेला शुरू होते ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. सुबह से ही श्री नैना देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. श्रद्धालुओं ने माता श्री नैना देवी के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की. वहीं, कई श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर पूजा-अर्चना की.

फूलों की लड़ियों से सजा चिंतपूर्णी मंदिर (ETV Bharat)

"श्रावण अष्टमी मेले को लेकर मंदिर न्यास की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. मंदिर न्यास का उद्देश्य इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है." - धर्मपाल, मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम नैना देवी

श्रावण अष्टमी मेले पर सजा नैना देवी दरबार (ETV Bharat)

22 अगस्त तक चलेंगे श्रावण अष्टमी मेले

श्रावण अष्टमी मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया गया है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. मेला 13 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा. मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं.