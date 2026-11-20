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कानपुर एक्सप्रेस vs श्रमशक्ति एक्सप्रेस, कानपुर से दिल्ली किस ट्रेन से कितना समय, जानिए पूरा शेड्यूल

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कानपुर: कानपुर से दिल्ली के बीच 25 साल बाद एक और नई ट्रेन चलने लगी है. इसका नाम है कानपुर एक्सप्रेस. इससे पहले कानपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस ही प्रमुख ट्रेन मानी जाती थी. चलिए जानते हैं इन दोनों ट्रेनों की तुलना की जाए तो कौन सी ट्रेन कितना समय लेगी, कितने स्टेशन पर स्टॉपेज होगा.

कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक नजर



कानपुर से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है.कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 14153/14154 को अब आधिकारिक रूप से ‘कानपुर एक्सप्रेस’ नाम दिया गया है. रेल मंत्रालय ने 19 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. मंत्रालय की ओर से उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे को निर्देश दिया गया है कि ट्रेन का नामकरण जल्द से जल्द प्रभावी किया जाए और इसकी जानकारी संबंधित कार्यालयों को दी जाए. इस फैसले को कानपुर के नाम और पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि बीती 16 नवंबर को ही इस नई दैनिक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी. अब रेल मंत्रालय के औपचारिक आदेश के बाद ट्रेन को कानपुर एक्सप्रेस के नाम से पहचान मिलेगी।



रेल मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक आदेश

रेल मंत्रालय की ओर से जारी पत्र संख्या 2025/CHG/16/NCR/49-PART(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रेन संख्या 14153/14154 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का नाम बदलकर ‘कानपुर एक्सप्रेस’ रखा जाए. यह आदेश रेलवे के महाप्रबंधकों (परिचालन) के साथ संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है. इसमें उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज को प्रतिलिपि भेजते हुए निर्देश दिया गया है कि नामकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रभावी की जाए. कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने रेल मंत्रालय के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि,आजादी के बाद पहली बार कानपुर के नाम से इस ऐतिहासिक ट्रेन का शुभारंभ किया गया है.