कानपुर एक्सप्रेस vs श्रमशक्ति एक्सप्रेस, कानपुर से दिल्ली किस ट्रेन से कितना समय, जानिए पूरा शेड्यूल
Shram Shakti VS Kanpur Express: 25 साल बाद शहर को मिली नई ट्रेन और पुरानी ट्रेन कितनी फायदेमंद?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:43 AM IST
कानपुर: कानपुर से दिल्ली के बीच 25 साल बाद एक और नई ट्रेन चलने लगी है. इसका नाम है कानपुर एक्सप्रेस. इससे पहले कानपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस ही प्रमुख ट्रेन मानी जाती थी. चलिए जानते हैं इन दोनों ट्रेनों की तुलना की जाए तो कौन सी ट्रेन कितना समय लेगी, कितने स्टेशन पर स्टॉपेज होगा.
कानपुर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक नजर
कानपुर से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है.कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 14153/14154 को अब आधिकारिक रूप से ‘कानपुर एक्सप्रेस’ नाम दिया गया है. रेल मंत्रालय ने 19 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. मंत्रालय की ओर से उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे को निर्देश दिया गया है कि ट्रेन का नामकरण जल्द से जल्द प्रभावी किया जाए और इसकी जानकारी संबंधित कार्यालयों को दी जाए. इस फैसले को कानपुर के नाम और पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि बीती 16 नवंबर को ही इस नई दैनिक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी. अब रेल मंत्रालय के औपचारिक आदेश के बाद ट्रेन को कानपुर एक्सप्रेस के नाम से पहचान मिलेगी।
रेल मंत्रालय ने जारी किया आधिकारिक आदेश
रेल मंत्रालय की ओर से जारी पत्र संख्या 2025/CHG/16/NCR/49-PART(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रेन संख्या 14153/14154 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का नाम बदलकर ‘कानपुर एक्सप्रेस’ रखा जाए. यह आदेश रेलवे के महाप्रबंधकों (परिचालन) के साथ संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है. इसमें उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज को प्रतिलिपि भेजते हुए निर्देश दिया गया है कि नामकरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रभावी की जाए. कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने रेल मंत्रालय के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि,आजादी के बाद पहली बार कानपुर के नाम से इस ऐतिहासिक ट्रेन का शुभारंभ किया गया है.
कानपुर एक्सप्रेस का शेड्यूल
- कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 बजे चलेगी
- फफूंद में रात 9:40 बजे
- इटावा जंक्शन रात 10:38 बजे पहुंचेगी
- टूंडला जंक्शन रात 12:15 बजे
- हाथरस जंक्शन रात 12:45 बजे
- अलीगढ़ जंक्शन रात 1:33 बजे
- खुर्जा जंक्शन रात 2:05 बजे रात
- दादरी रात 2:50 बजे रात 2:52
- गाजियाबाद जंक्शन सुबह 3:56 बजे
- आनंद विहार टर्मिनल सुबह 4:50
कानपुर की पहचान से जुड़ा रेल मंत्रालय का फैसला
उत्तर मध्य रेलवे की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (DRUCC) के सदस्य डॉ. स्टैनली ब्राउन ने भी इस पहल को कानपुर के लिए महत्वपूर्ण बताया है. उनके मुताबिक कानपुर से आनंद विहार के बीच शुरू हुई यह दैनिक रेल सेवा बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक सफर की दिशा में अहम कदम है.उन्होंने इस ट्रेन को कानपुर एक्सप्रेस नाम दिलाने के लिए सांसद रमेश अवस्थी के प्रयासों की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया.
श्रमशक्ति एक्सप्रेस का शेड्यूल
कानपुर से दिल्ली के लिए श्रम शक्ति एक्सप्रेस का संचालन 2001 में शुरू हुआ था. इस लिहाज से दिल्ली के लिए कानपुर एक्सप्रेस चलने वाली दूसरी ट्रेन कही जा रही है. श्रमशक्ति एक्सप्रेस (12452 / 12451) प्रतिदिन नई दिल्ली और कानपुर सेंट्रल के बीच चलती है. दोनों दिशाओं में कुल 3 स्टॉपेज (शुरुआती और अंतिम स्टेशन सहित) हैं.
12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस (कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली)
- कानपुर सेंट्रल से रात 23:55 बजे चलेगी
- पनकी धाम रात 00:13 बजे पहुंचेगी
- नई दिल्ली सुबह 05:55 बजे पहुंचाएगी
12452 श्रमशक्ति एक्सप्रेस (नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल)
- नई दिल्ली से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी
- पनकी धाम सुबह 05:09 बजे पहुंचेगी
- कानपुर सेंट्रल सुबह 06:20 बजे पहुंचेगी
कानपुर एक्सप्रेस VS श्रमशक्ति एक्सप्रेस: कानपुर एक्सप्रेस कानपुर से चलकर दिल्ली सुबह 4.50 बजे पहुंचेगी वहीं श्रमशक्ति एक्सप्रेस कानपुर से चलकर सुबह 5.55 बजे दिल्ली पहुंचेगी. समय के लिहाज से दोनों ही ट्रेनें कनपुरियों के लिए बेहतरीन ट्रेनें हैं. खासकर व्यापारी वर्ग को इन दोनों ही ट्रेनों से काफी सहूलियत मिलेगी.
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