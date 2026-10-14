ETV Bharat / state

हिमाचल का अनोखा मंदिर: यहां पति-पत्नी एक साथ नहीं करते माता के दर्शन, जानें क्या है इसकी वजह

मंदिर में कपल की नो एंट्री ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमयी लोककथाओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक है शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र की कुहल पंचायत में स्थित माता श्राईकोठी का प्राचीन मंदिर. रामपुर उपमंडल की कुहल पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाला श्राईकोटी माता का ये मंदिर 10 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा है. माता का ये खूबसूरत मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं.

इस मंदिर की खासियत या फिर यूं कहें कि विशेष मान्यता ये है कि यहां पति-पत्नी एक साथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते. कहा जाता है कि जो पति-पत्नी एक साथ इस मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके जीवन में अनेक कष्ट आ जाते हैं और ऐसा वक्त तक आ जाता है कि उन्हें अलग तक होना पड़ सकता है. यही कारण है कि विवाहित पति-पत्नी माता के दरबार में एक साथ दर्शन नहीं करते, बल्कि बारी-बारी से मंदिर में प्रवेश कर माथा टेकते हैं.

माता का पुराना मंदिर (FILE PHOTO) क्यों एक साथ दर्शन नहीं करते पति-पत्नी मंदिर के पुजारी हरी नंद शर्मा ने बताया कि 'स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता श्राईकोठी के दरबार में पति-पत्नी के एक साथ दर्शन करने से उनके वैवाहिक जीवन में वियोग आने की आशंका रहती है. इसी मान्यता के चलते दंपती मंदिर पहुंचने के बाद एक-दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं. पहले पति या पत्नी में से कोई एक माता के दर्शन करता है और उसके बाहर आने के बाद दूसरा मंदिर में प्रवेश करता है.' आस पास के रहने वाले स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस परंपरा को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाते हैं. विवाह के बाद नव विवाहित जोड़े भी इस मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन सदियों से चले आ रहे इस नियम का पालन करना नहीं भूलते और दोनों ही अलग अलग दर्शन करते हैं. पति पत्नी के एक साथ दर्शन न करने को लेकर एक और प्रथा प्रचलित है. मंदिर में दर्शन करने आए स्थानीय निवासी देवराज ने बताया कि 'श्राईकोटी माता को दुर्गा का रूप माना जाता है. यहां माता की तपोस्थली है. इसके साथ ही यहां पर एक तपस्वी ऋषि ने भी तप किया था. कुछ समय बाद ऋषि माता पर मोहित हो गए. इससे क्रोधित माता ने ऋषि को श्राप दिया और कहा कि इस मंदिर में भी वैवाहिक जोड़ा दर्शन के लिए नहीं आएगा.' श्राईकोठी माता का मंदिर (FILE PHOTO) संतान प्राप्ति का सुख लोगों का मानना है कि यहां मां श्राईकोटी देवी के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों को फल जरूर देती है. यहां निसंतान दंपत्तियों को संतान प्राप्ति होती है. विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में दूर-दूर से महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना लेकर मंदिर पहुंचती हैं. इसी आस्था के चलते नवरात्रि में यहां विशेष भीड़ उमड़ती है और मंदिर में सुबह-शाम भजन, कीर्तन और दुर्गा पाठ की गूंज रहती है. क्यों दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु? माता श्राईकोठी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. श्रद्धालु माता के दर्शन कर सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं. मंदिर की ऊंचाई, आसपास फैले घने देवदार के जंगल और प्राकृतिक सुंदरता भी इसे विशेष बनाते हैं. रामपुर बुशहर के अलावा शिमला, रोहड़ू, किन्नौर और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर की अनूठी परंपरा के कारण दूसरे क्षेत्रों के लोगों में भी इसे देखने और माता के दर्शन करने की उत्सुकता रहती है.