हिमाचल का अनोखा मंदिर: यहां पति-पत्नी एक साथ नहीं करते माता के दर्शन, जानें क्या है इसकी वजह
रामपुर बुशहर में स्थित मंदिर अपनी अनूठी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है. यहां पति-पत्नी एक साथ दर्शन नहीं करते.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:00 PM IST
रामपुर बुशहर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमयी लोककथाओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं. इन्हीं में से एक है शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र की कुहल पंचायत में स्थित माता श्राईकोठी का प्राचीन मंदिर. रामपुर उपमंडल की कुहल पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाला श्राईकोटी माता का ये मंदिर 10 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा है. माता का ये खूबसूरत मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं.
इस मंदिर की खासियत या फिर यूं कहें कि विशेष मान्यता ये है कि यहां पति-पत्नी एक साथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते. कहा जाता है कि जो पति-पत्नी एक साथ इस मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके जीवन में अनेक कष्ट आ जाते हैं और ऐसा वक्त तक आ जाता है कि उन्हें अलग तक होना पड़ सकता है. यही कारण है कि विवाहित पति-पत्नी माता के दरबार में एक साथ दर्शन नहीं करते, बल्कि बारी-बारी से मंदिर में प्रवेश कर माथा टेकते हैं.
क्यों एक साथ दर्शन नहीं करते पति-पत्नी
मंदिर के पुजारी हरी नंद शर्मा ने बताया कि 'स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता श्राईकोठी के दरबार में पति-पत्नी के एक साथ दर्शन करने से उनके वैवाहिक जीवन में वियोग आने की आशंका रहती है. इसी मान्यता के चलते दंपती मंदिर पहुंचने के बाद एक-दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं. पहले पति या पत्नी में से कोई एक माता के दर्शन करता है और उसके बाहर आने के बाद दूसरा मंदिर में प्रवेश करता है.'
आस पास के रहने वाले स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस परंपरा को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाते हैं. विवाह के बाद नव विवाहित जोड़े भी इस मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन सदियों से चले आ रहे इस नियम का पालन करना नहीं भूलते और दोनों ही अलग अलग दर्शन करते हैं. पति पत्नी के एक साथ दर्शन न करने को लेकर एक और प्रथा प्रचलित है. मंदिर में दर्शन करने आए स्थानीय निवासी देवराज ने बताया कि 'श्राईकोटी माता को दुर्गा का रूप माना जाता है. यहां माता की तपोस्थली है. इसके साथ ही यहां पर एक तपस्वी ऋषि ने भी तप किया था. कुछ समय बाद ऋषि माता पर मोहित हो गए. इससे क्रोधित माता ने ऋषि को श्राप दिया और कहा कि इस मंदिर में भी वैवाहिक जोड़ा दर्शन के लिए नहीं आएगा.'
संतान प्राप्ति का सुख
लोगों का मानना है कि यहां मां श्राईकोटी देवी के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों को फल जरूर देती है. यहां निसंतान दंपत्तियों को संतान प्राप्ति होती है. विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में दूर-दूर से महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना लेकर मंदिर पहुंचती हैं. इसी आस्था के चलते नवरात्रि में यहां विशेष भीड़ उमड़ती है और मंदिर में सुबह-शाम भजन, कीर्तन और दुर्गा पाठ की गूंज रहती है.
क्यों दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु?
माता श्राईकोठी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. श्रद्धालु माता के दर्शन कर सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं. मंदिर की ऊंचाई, आसपास फैले घने देवदार के जंगल और प्राकृतिक सुंदरता भी इसे विशेष बनाते हैं. रामपुर बुशहर के अलावा शिमला, रोहड़ू, किन्नौर और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर की अनूठी परंपरा के कारण दूसरे क्षेत्रों के लोगों में भी इसे देखने और माता के दर्शन करने की उत्सुकता रहती है.
मंदिर के पुजारी हरी नंद शर्मा ने बताया कि मंदिर को लेकर लोगों की कई तरह की मान्यताएं हैं. 'शिव पुराण की कथा के अनुसार यहां शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेते हुए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने कहा था. कार्तिकेय तो अपने वाहन पर बैठकर भ्रमण पर चले गए, लेकिन गणेशजी ने माता-पिता के परिक्रमा कर ये कह दिया था कि माता-पिता के चरणों में ही संसार है, लेकिन कार्तिकेय जी जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए आए, तो गणेश जी की शादी हो चुकी थी और माता पिता के समीप बैठे थे. ये सब देखकर कार्तिकेय भगवान क्रोध से भर गए. उन्हों क्रोध में कहा कि जो पति-पत्नी यहां एक साथ आएंगे, उनका बिछड़ना तय है. यही कारण है कि यहां पर पति-पत्नी एक साथ दर्शन के लिए नहीं आते, जब विवाहित जोड़े में से कोई एक अंदर से बाहर आएग तभी दूसरी दर्शन के लिए अंदर जाएगा '
मंदिर का संचालन कौन करता है?
मंदिर की देखरेख और व्यवस्थाओं में माता भीमाकाली ट्रस्ट की भूमिका रही है। वर्ष 2023 में मंदिर के नवनिर्मित भवन तैयार किया गया है. मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है.
नवरात्रों में बढ़ जाती है विशेष रौनक
नवरात्रों के दौरान माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह विशेष रूप से देखने को मिलता है. भक्त माता की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. इस दौरान मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु परंपरा का ध्यान रखते हुए बारी-बारी से माता के दरबार में प्रवेश करते हैं. हालांकि, नवरात्रों के दौरान होने वाले विशेष अनुष्ठानों, मेले, भंडारे और पूजा कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मंदिर प्रबंधन से प्राप्त की जानी चाहिए.
खूबसूरत वास्तुकला का नमूना है मंदिर
ये मंदिर सदियों पुराना है और बुशहर रियासत के दौर में इसे विशेष संरक्षण प्राप्त था. लकड़ी और पत्थर की कारीगरी से सजे इस मंदिर की वास्तुकला हिमाचली पहाड़ी शैली का सुंदर उदाहरण है. छत पर पारंपरिक तिब्बती प्रभाव दिखता है. मंदिर का निर्माण पैगोड़ा शैली में हुआ है. जबकि भीतर देवी का अलौकिक स्वरूप श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है. चारों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल तथा सतलुज नदी की धाराओं की ध्वनि यहां का वातावरण और भी पवित्र बना देती है. कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल में तांत्रिक साधकों की गुप्त साधना भूमि रही है, जहां देवी को विशेष तंत्र विधियों से प्रसन्न किया जाता था.
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