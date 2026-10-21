नागपुर की अदालत में पेश होंगे श्रद्धा, रश्मि और ड्राइवर; श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आमिर की तलाश
श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को आज शिवा शर्मा हत्याकांड में नागपुर की अदालत में पेश किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:32 PM IST
लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को आज नागपुर की अदालत में पेश किया जाएगा. यूपी पुलिस तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस टीम उन्हें लेकर लखनऊ रवाना होगी.
लखनऊ पहुंचने के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा. तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को नागपुर के एक होटल से तीनों को गिरफ्तार किया था. अब लखनऊ पुलिस की कोशिश है कि आरोपियों को लखनऊ लाकर पूछताछ की जाए और हत्याकांड से जुड़े बाकी पहलुओं का पता लगाया जा सके.
श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आमिर को पुलिस ने उठाया, फरारी में मदद का आरोप
लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस ने श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आमिर को हिरासत में लिया है.
बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर की रात श्रद्धा लखनऊ से फरार हुई थी. उस दौरान आमिर उसके साथ था और उसे नेपाल बॉर्डर तक छोड़ने गया था.
पुलिस के मुताबिक, आमिर ने श्रद्धा को फर्जी आईडी पर लिया गया सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया था. अब पुलिस आमिर की तलाश कर रही है. इतना ही नहीं श्रद्धा की फरारी में मदद करने वाले अन्य लोगों पर पुलिस अपनी जांच में एजेंडे के रूप में रखे हुए है.
इसके साथ ही शिवा शर्मा हत्याकांड से जुड़े पहलुओं के बारे में जानकारी जुटा रही है.
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