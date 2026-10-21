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नागपुर की अदालत में पेश होंगे श्रद्धा, रश्मि और ड्राइवर; श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आमिर की तलाश

नागपुर की अदालत में पेश होंगे श्रद्धा, रश्मि और ड्राइवर. ( ETV Bharat )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को आज नागपुर की अदालत में पेश किया जाएगा. यूपी पुलिस तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस टीम उन्हें लेकर लखनऊ रवाना होगी.

लखनऊ पहुंचने के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा. तीनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को नागपुर के एक होटल से तीनों को गिरफ्तार किया था. अब लखनऊ पुलिस की कोशिश है कि आरोपियों को लखनऊ लाकर पूछताछ की जाए और हत्याकांड से जुड़े बाकी पहलुओं का पता लगाया जा सके.