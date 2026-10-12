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श्रद्धा मर्डर केस: टेक कंपनी के चार नोडल अधिकारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मिली अनुमति

साकेत कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस में कुछ टेक कंपनी के विदेश में रहने वाले चार नोडल अधिकारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. दिल्ली पुलिस ने जिन चार गवाहों को पेश करने की अनुमति मांगी थी, वे सभी बड़ी टेक कंपनियों से जुड़े हैं. इनमें एड्रियन सिल्वेरा, शेल्बी स्मिथ, आरती सेठ ल्यूक मित्सी शामिल हैं. ये अधिकारी अमेरिका और ब्रिटेन में रहते या काम करते हैं. मामले में कोर्ट अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है.