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लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की जेल की जिंदगी; ब्लैक कॉफी की मांग और मुलाकातों पर बड़ा खुलासा

शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की जेल में है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चर्चा का विषय बने चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब आलीशान माहौल से निकलकर सीधे जेल की सख्त चारदीवारी के भीतर पहुंच चुकी है. जेल के कड़े नियमों के बीच श्रद्धा इन दिनों किन-किन नई चुनौतियों का सामना कर रही है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह-तरह की चर्चा हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जेल में श्रद्धा को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और वह अपनी कई तरह की अजीब डिमांड रख रही है. वायरल दावों के मुताबिक जेल के रात के सन्नाटे में उसे बिल्कुल नींद नहीं आती और बैरक के भीतर उसकी बेचैनी लगातार बनी रहती है.

बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश के साथ न्यायिक हिरासत में है श्रद्धा. (Video Credit: ETV Bharat) जेल की सामान्य दिनचर्या और सोशल मीडिया के दावे: चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि वह दूसरी महिला बंदियों के पास जाकर अपनी जमानत मिलने और जेल से बाहर निकलने के रास्तों के बारे में पूछताछ करती रहती है. हालांकि दूसरी तरफ लखनऊ जिला कारागार के प्रशासन ने श्रद्धा के मानसिक रूप से टूटने या अधिक परेशान होने की बात का पूरी तरह से खंडन किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी अपनी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश इस समय लखनऊ जिला कारागार में भारी न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं. सोशल मीडिया की खबरों के अनुसार श्रद्धा को जेल के आम माहौल और फर्श पर बिछने वाले सादे बिस्तर, सीमित सुविधाओं और मच्छरों के साथ तालमेल बिठाने में खासी परेशानी हो रही है. Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat) जेल प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और मिलने वालों पर पहरा: शिवा हत्याकांड पूरे प्रदेश में बेहद चर्चित रहा है, जिसके चलते जेल प्रशासन श्रद्धा और अन्य आरोपियों को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है. जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी के मुताबिक श्रद्धा से मिलने के लिए आने वाले हर शख्स का पहले से ही कड़ा पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है. सामान्य कैदियों से मुलाकात के मुकाबले इस हाईप्रोफाइल मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो सके. अधिकारियों का साफ कहना है कि मामला काफी संवेदनशील है और इस पर हर किसी की पैनी नजर टिकी हुई है, इसलिए नियमों के तहत जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी. ब्लैक कॉफी की मांग की चर्चा, प्रशासन ने किया खंडन. (Photo Credit: ETV Bharat)