लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की जेल की जिंदगी; ब्लैक कॉफी की मांग और मुलाकातों पर बड़ा खुलासा
जेल प्रशासन ने लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को ब्लैक कॉफी और विशेष सुविधाएं दिये जाने का खंडन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चर्चा का विषय बने चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब आलीशान माहौल से निकलकर सीधे जेल की सख्त चारदीवारी के भीतर पहुंच चुकी है. जेल के कड़े नियमों के बीच श्रद्धा इन दिनों किन-किन नई चुनौतियों का सामना कर रही है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह-तरह की चर्चा हो रही हैं.
सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जेल में श्रद्धा को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं और वह अपनी कई तरह की अजीब डिमांड रख रही है. वायरल दावों के मुताबिक जेल के रात के सन्नाटे में उसे बिल्कुल नींद नहीं आती और बैरक के भीतर उसकी बेचैनी लगातार बनी रहती है.
जेल की सामान्य दिनचर्या और सोशल मीडिया के दावे: चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि वह दूसरी महिला बंदियों के पास जाकर अपनी जमानत मिलने और जेल से बाहर निकलने के रास्तों के बारे में पूछताछ करती रहती है. हालांकि दूसरी तरफ लखनऊ जिला कारागार के प्रशासन ने श्रद्धा के मानसिक रूप से टूटने या अधिक परेशान होने की बात का पूरी तरह से खंडन किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी अपनी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश इस समय लखनऊ जिला कारागार में भारी न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं. सोशल मीडिया की खबरों के अनुसार श्रद्धा को जेल के आम माहौल और फर्श पर बिछने वाले सादे बिस्तर, सीमित सुविधाओं और मच्छरों के साथ तालमेल बिठाने में खासी परेशानी हो रही है.
जेल प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और मिलने वालों पर पहरा: शिवा हत्याकांड पूरे प्रदेश में बेहद चर्चित रहा है, जिसके चलते जेल प्रशासन श्रद्धा और अन्य आरोपियों को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है. जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी के मुताबिक श्रद्धा से मिलने के लिए आने वाले हर शख्स का पहले से ही कड़ा पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है. सामान्य कैदियों से मुलाकात के मुकाबले इस हाईप्रोफाइल मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो सके. अधिकारियों का साफ कहना है कि मामला काफी संवेदनशील है और इस पर हर किसी की पैनी नजर टिकी हुई है, इसलिए नियमों के तहत जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी.
अब तक परिवार से मिलने नहीं पहुंचा कोई भी रिश्तेदार: जेल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि या ड्राइवर दानिश से मिलने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार नहीं आया है. इस दौरान केवल दो बार वकीलों की एक आधिकारिक टीम ही इन तीनों आरोपियों से मिलने के लिए जेल के अंदर पहुंची थी. वकीलों को भी श्रद्धा से मिलने की अनुमति तब दी गई जब उन्होंने अपने वकालतनामे की पूरी तरह प्रमाणित प्रति जेल अधिकारियों को दिखाई. लखनऊ जिला कारागार में महिलाओं के लिए कुल दो बैरक बनी हुई हैं, जिनमें श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि को अन्य सामान्य महिला बंदियों के साथ रखा गया है.
ब्लैक कॉफी की मांग और वीआईपी सुविधाओं का खंडन: सोशल मीडिया पर यह भी बड़ी चर्चा थी कि श्रद्धा की तरफ से जेल के भीतर विशेष रूप से 'ब्लैक कॉफी' की डिमांड की गई है. इस बारे में जब जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि उनके सामने ऐसी कोई भी मांग नहीं रखी गई है. उन्होंने कहा कि श्रद्धा को जेल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वीआईपी सुविधा नहीं दी जा रही है, बल्कि वह अन्य महिला बंदियों की तरह ही रह रही है. श्रद्धा की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए जेलर ने बताया कि तीनों की सेहत पूरी तरह ठीक है और किसी को भी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी है.
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