ETV Bharat / state

नेपाल से भागी नागपुर में पकड़ी गई श्रद्धा, वाईफाई से करती थी बात, ब्लैक फॉर्च्यूनर से लखनऊ लाई जा रही

नागपुर में पकड़ी गई श्रद्धा दुबे. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे को लखनऊ पुलिस औऱ STF ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया. 11 दिन से फरार श्रद्धा दुबे पर 50 हजार का इनाम था. शिवा की मौत के बाद श्रद्धा दुबे लखनऊ से सीतापुर होते हुए बहराइच के रास्ते नेपाल पहुंच गई थी. 18 अक्टूबर को नेपाल से वापस यूपी लौट आई. मीडिया में बयान दिया और फिर नागपुर से पकड़ी गई, उसके साथ उसकी बहन और ड्राइवर को भी गिऱफ्तार किया गया है. तीनों को पुलिस ब्लैक फॉर्च्यूनर से लखनऊ ला रही है.

गिरफ्तारी करने वाली टीम से मिली जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा ने पुलिस से बचने के लिए सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया. वह ड्राइवर के पास मौजूद वाईफाई कनेक्शन की मदद से मोबाइल ऐप के जरिए लोगों से संपर्क कर रही थी. यही वजह थी कि उसकी लोकेशन का पता लगाने में पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

नेपाल से रायबरेली, आगरा और फिर लखनऊ पहुंची श्रद्धा : मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद श्रद्धा नेपाल भाग गई थी. नेपाल से वह रायबरेली पहुंची. इसके बाद आगरा गई और फिर लखनऊ आई. लखनऊ में उसने एक मीडिया एजेंसी को बयान दिया. इसके बाद वह नागपुर चली गई, जहां यूपी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान वह लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही और छोटे-छोटे लॉज में रुकती रही. मीडिया को बताया अपनी फजीहत का जिम्मेदार : नागपुर से लाते समय पुलिस और श्रद्धा दुबे की बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह मीडिया पर भड़कती नजर आ रही है. एक पुलिस कर्मी कहता है मीडिया तो कुछ भी दिखाती है. मीडिया ने तुम्हारी बदनामी कर दी. इसपर श्रद्धा दुबे कहती है मीडिया की वजह से हुआ है.