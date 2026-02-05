ETV Bharat / state

थेकड़ा में तालाब की जमीन पर बना लिए शोरूम और मकान, अतिक्रमण पर चला केडीए का पीला पंजा

एरिया पर ड्रोन से रखी नजर: इस कार्रवाई के लिए केडीए की उपसचिव मालविका त्यागी, तहसीलदार हिम्मत सिंह और डीएसपी रुद्र प्रताप शर्मा के अधिकारी जाप्ते के पहुंचे. एहतियातन तौर पर तीन थानों का जाप्ता और पांच थाना अधिकारी मौके पर थे. पुलिस ने इस पूरे एरिया पर ड्रोन सर्विलांस से नजर बनाए रखी. इसके अलावा 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे-चप्पे पर तैनात थे. लोगों को घरों से बाहर निकालने के बाद कार्रवाई की गई. तहसीलदार हिम्मत सिंह का कहना है कि पहले भी यहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की थी, लेकिन ये फिर आकर जम गए. ऐसे में इन्हें हटाया जा रहा है. जिन मकानों में ताला लगा हुआ है, उन्हें भी तोड़कर ध्वस्त किया जा रहा है. साथ ही जिन मकानों में लोग रह रहे हैं, उनसे खाली कराया जा रहा है. सामान निकालने का समय भी दिया गया.

कोटा: कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) का पीला पंजा एक बार फिर गुरुवार को थेकड़ा इलाके में चला. जिसमें कंसुआ और थेकड़ा एरिया के शिवसागर तालाब पर बरसों से जमे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. यहां करीब 100 से ज्यादा भूखंड काट दिए गए जिनमें फार्म हाउस, शोरूम, गोदाम व मकान बन गए थे. यह 28 हेक्टेयर का गैर मुमकिन तालाब के नाम दर्ज भूमि का हिस्सा है. कार्रवाई में बड़ी संख्या में बुलडोजर और अन्य मशीनरी लेकर प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. कुछ जगह पर लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने संभाल लिया. कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बाउंड्री वॉल किए गए प्लाट और मकानों को तोड़ा गया. इनमें कुछ बड़ी दुकानें भी शामिल हैं. जिनमें शोरूम या फिर गोदाम संचालित किया जा रहे थे.

दोबारा जम गए थे अतिक्रर्मी: पहले भी कोटा विकास प्राधिकरण ने यहां पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होने पर एक बार फिर अतिक्रर्मी आकर जम गए थे. कुछ लोगों ने यहां पर गोदाम और बड़े-बड़े शोरूम और मकान बना लिए. यहां पर प्लाट की साइज भी 30 गुना 60 के आसपास की है. काफी बड़ी तादात में लोग यहां रह रहे हैं. थेकड़ा शिवसागर के तालाब को पाट कर कॉलोनी काटी गई. साथ ही कॉलोनाइजर लोगों को इन मकान व प्लाट को बेचकर चले गए. लंबे समय से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग चल रही थी और किसी को देखते हुए गुरुवार को कोटा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की.

लोगों ने घर का सामान निकाला बाहर (ETV Bharat Kota)

सामान नहीं निकाल पाए बाहर: इस कार्रवाई की सूचना किसी भी व्यक्ति को नहीं थी. ऐसे में अतिक्रर्मी भी अचानक से हुई इस कार्रवाई से सकते में आ गए. साथ ही अपने सामानों को भी नहीं निकाल पाए थे. ऐसे में जब अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और भारी जाप्ते के सामने उनकी एक नहीं चली, तो वह अपने सामानों को बाहर निकालने की गुहार करते रहे. ऐसे में कुछ लोगों ने अपने सामान बाहर निकाल लिया था. साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मकान किराए पर लिए हुए हैं. उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है. सामान निकालने के बाद मकानों को तोड़ा गया.

बुलडोजर ने ध्वस्त किए निर्माण (ETV Bharat Kota)

लोगों को सता रही चिंता: इस एरिया में मकान बनाने वाले अधिकांश लोगों ने कॉलोनाइजर से ही भूखंड या मकान लिया है. क्षेत्र में रहने वाले विपिन का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए देखकर यहां पर भूखंड खरीदा और उसके बाद मकान बना लिया. उन्हें इस संबंध में जानकारी भी नहीं थी. अब कॉलोनाइजर के पास कोई जवाब नहीं है. उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता. विपिन का कहना है कि पास में बस्ती थी और इसीलिए उन्होंने यह भूखंड खरीद लिया था. कार्रवाई के दौरान पूरे एरिया को सील कर दिया गया. ताकि अनावश्यक भीड़ और उपद्रव जैसी स्थिति नहीं हो. कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध के लिए पत्थर भी उठा लिया थे, लेकिन पुलिस के भारी जाप्ते ने उन्हें समय रहते ही रोक लिया.