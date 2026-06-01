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मदन राठौड़ को काला झंडा दिखाने का मामला, निलंबित SHO सतपाल सिंह के समर्थन में CM के नाम सौंपा ज्ञापन

सतपाल सिंह सिहाग के समर्थन में प्रदर्शन ( ETV Bharat Kuchaman )