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फूलों की बारिश, चॉकलेट और नई उम्मीदों के साथ DU में नए सत्र की शुरुआत, कॉलेजों में हुआ नए छात्रों का स्वागत

कॉलेज जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखने, व्यक्तित्व विकास और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का अवसर भी है. कॉलेज प्रो. रमा

DU के कॉलेजों में हुआ नए छात्रों का स्वागत
DU के कॉलेजों में हुआ नए छात्रों का स्वागत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 4:09 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मंगलवार को उत्साह और नई उम्मीदों के साथ हुई. प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं का विभिन्न कॉलेजों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के जरिए स्वागत किया गया. नए विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई, विभागों, सोसाइटियों, लाइब्रेरी, कैंपस और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई.

विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से नए छात्रों पर पुष्प वर्षा कर और चॉकलेट देकर उनका स्वागत किया गया. वहीं कॉलेज परिसरों में पहले दिन छात्रों के चेहरों पर उत्साह, जिज्ञासा और हल्की घबराहट साफ दिखाई दी.

छात्र पहली बार कॉलेज जीवन की शुरुआत कर रहे थे. किसी के लिए यह अपने सपनों के कॉलेज में पहला कदम था तो कोई पहली बार घर से दूर रहकर पढ़ाई करने आया था. मिरांडा हाउस की छात्रा जानवी यादव ने बताया कि स्कूल और कॉलेज की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है. स्कूल में तय समय पर सब कुछ होता था, लेकिन कॉलेज में हर चीज नई है और अब खुद फैसले लेने की शुरुआत होती है. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन रोज आने-जाने की परेशानी से बचने के लिए पीजी में रह रही हैं.

DU के कॉलेजों में हुआ नए छात्रों का स्वागत (ETV Bharat)

पहले दिन छात्रों में दिखा उत्साह, नए सफर की शुरुआत:

उन्होंने कहा कि मिरांडा हाउस का सुरक्षित माहौल और यहां मिलने वाले अवसर उन्हें काफी पसंद आए. छात्रा खुदाशाकर ने कहा कि मिरांडा हाउस में पढ़ना उनका सपना था. उन्होंने कहा कि यह कॉलेज केवल अच्छी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व और करियर को भी नई दिशा देता है. वहीं छात्रा रमनीक ने कहा कि कॉलेज का पहला दिन बेहद खास रहा. उन्होंने बताया कि यहां प्रवेश पाने के लिए काफी मेहनत की थी. पहले दिन थोड़ा डर और घबराहट जरूर थी, लेकिन सीनियर्स और शिक्षकों का सहयोग देखकर काफी सहज महसूस कर रही हैं.

ओरिएंटेशन में कॉलेज की हर जरूरी जानकारी दी गई:

मिरांडा हाउस की प्राचार्या प्रोफेसर विजया लक्ष्मी नंदा ने बताया कि नए छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें कॉलेज के सभी विभागों, छात्र सोसाइटियों और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक्सटर्नशिप-इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसके तहत छात्रों को अलग-अलग कंपनियों से जोड़कर 32 घंटे की इंटर्नशिप कराई जाएगी. इससे उन्हें शुरुआती दौर में ही काम का अनुभव मिलेगा और आगे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

सुरक्षा और छात्र सुविधाओं पर भी दिया गया जोर:

ओरिएंटेशन के दौरान छात्रों को एंटी-रैगिंग नियम, छात्राओं की सुरक्षा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उपस्थिति के नियम और कॉलेज की अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी गई. इसके साथ ही छात्रों को कैंपस का भ्रमण कराया गया और बताया गया कि वे अलग-अलग सोसाइटियों और गतिविधियों में कैसे हिस्सा ले सकते हैं. प्राचार्या ने कहा कि कॉलेज का उद्देश्य केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों का संपूर्ण विकास करना भी है. इसलिए उन्हें शुरुआत से ही हर जरूरी जानकारी और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ कॉलेज जीवन: दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पहले दिन पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा. नए छात्र अपने विभागों, कक्षाओं और साथियों से परिचित होते नजर आए. कई छात्र कैंपस की तस्वीरें लेते और नए दोस्तों के साथ यादगार पल साझा करते दिखे.

प्राचार्या ने अनुशासन और जिम्मेदारी का दिया संदेश:

दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नए स्नातक छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत हवन से हुई. इसके बाद दीप प्रज्वलन, डीएवी गान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया. कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा ने नए छात्रों और उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि कॉलेज जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखने, व्यक्तित्व विकास और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का अवसर भी है.

उन्होंने छात्रों से अनुशासन बनाए रखने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और पढ़ाई के साथ खेल, शोध, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने की अपील की. उन्होंने कॉलेज परिसर की हरियाली बनाए रखने का भी संदेश दिया. इस दौरान विद्यार्थियों को कॉलेज की विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं, सोसाइटियों, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से भी परिचित कराया गया.

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