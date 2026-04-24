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UP के हाईवे पर नोटों की बारिश, 500-200 की ढेरों गड्डियां पड़ी मिली, पुलिस हैरान

शामली में मेरठ-करनाल हाईवे में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच.

shower of currency notes up shamli karnal highway 500 notes bundles scattered across road
UP के हाईवे पर नोटों की बारिश (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:50 AM IST

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शामली: जिले में गुरुवार को एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मेरठ-करनाल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे पर दूर-दूर तक 500-500 रुपये के नोटों की गड्डी बिखरी हुई मिलीं. हाईवे से गुजर रहे एक शख्स ने ये गड्डे जुटानी शुरू की तो थोड़ी ही देर में नोटों का अंबार लग गया. इस व्यक्ति ने सारी गड्डियां इकट्ठा कर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जब मौके का मुआयना किया तो दंग रह गई. युवक से नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस ने थाने में गिनती कराई. पुलिस को करीब चार लाख रुपए मिले हैं. नोट किसके हैं इसका अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने नोटों की बारिश वाले इस मामले की जांच शुरू कर दी है. नोटों को मालखाने में जमा करा दिया गया है.


जब युवक ने पुलिस को सौंपी कई गड्डियां: दरअसल, मामला जनपद शामली का है. यहां कोतवाली पुलिस मेरठ-करनाल हाईवे पर चेकिंग कर रही थी. इस बीच एक युवक जिसका नाम अमित कुमार था और पुलिस के सुपुर्द 500-500 और 200-200 रुपए की गड्डियां सौंपने लगा. पुलिस ने गड्डी सौंपने की वजह पूछी तो युवक ने जो जानकारी दी उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई.

पुलिस ने की पूछताछ. (etv bharat)
पहले एक फिर दो फिर तीन...कई गड्डियां पड़ी मिली: युवक अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मेरठ-करनाल हाईवे पर सीएनजी पंप से गाड़ी में सीएनजी डलवाकर हाईवे की ओर बढ़ा ही था तभी देखा की सड़क पर 500 रुपए की एक गड्ढी पड़ी है. उसने वह गड्डी जैसी ही उठाई दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर ऐसी कई गड्डियां सड़क में इधर-उधर बिखरी मिली. सारी गड्डियां 500-500 और 200-200 रुपए की है. उसने सारी गड्डियां इकट्ठा कर पुलिस को इसकी सूचना देने का फैसला किया. इसके बाद वह सारी गड्डियां लेकर पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस के हवाले सारी गड्डियां कर दी.
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पुलिस को जानकारी देता युवक. (etv bharat)




गिनती में कितने नोट निकले: पुलिस सभी नोटों की गड्डियां सुरक्षित कोतवाली ले आई. कोतवाली में जब बरामद रकम की गिनती हुई, तो वह चार लाख रुपये निकले. नोटों की गड्डियों पर एक बैंक का नाम और पर्ची भी लगी हुई है जो इस गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित हो सकते हैं. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाने के लिए हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दिए हैं. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये रुपये किसके वाहन से गिरे हैं. आखिर यह रुपए हाईवे पर पहुंचे कैसे. अभी तक किसी भी व्यक्ति ने थाने पहुंचकर ऐसी कोई सूचना नहीं दी कि उसके रुपये गिर गए है. पुलिस नोटों के मालिक की तलाश कर रही है.


पुलिस ने क्या कहा: इस बारे में एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत रकम को मालखाने में जमा करा दिया गया है. बैंक के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह रकम किस खाते से और किसने निकाली थी. पुलिस ने अपील की है कि जिस भी व्यक्ति के ये रुपये खोए हैं, वह कोतवाली आकर पुख्ता सबूत और बैंक संबंधी दस्तावेज पेश करे. पुष्टि होने के बाद नियमानुसार ये नोट असली मालिक के सुपुर्द कर दिए जाएंगे.



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